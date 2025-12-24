AMERIČKA "ZLATNA FLOTA" Novi ratni brodovi „Tramp-klase“: Prekretnica ili skup simbol za američku mornaricu koji neće preživeti? (FOTO)

KASNO u ponedeljak, 22. decembra, predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp najavio je planove za novu klasu velikih ratnih brodova američke mornarice koji bi nosili njegovo ime.

Ovi brodovi, nazvani „Tramp-klasa“, opisuju se kao bojni brodovi. Ipak, zvaničnici naglašavaju da to ne znači povratak izgradnji gigantskih bojnih brodova klase Iowa iz tridesetih godina prošlog veka, koji su stekli slavu tokom Drugog svetskog rata.



Umesto toga, novi brodovi bi bili površinski borbeni brodovi nove generacije, zasnovani na tehnologijama razvijenim za, ili kasnije integrisanim u, sadašnje razarače klase Arleigh Burke. Penzionisani kontraadmiral Mark Montgomeri, stručnjak za bezbednosna pitanja u Aziji i viši direktor Fondacije za odbranu demokratija u Vašingtonu, izjavio je za Asošijeted pres da se očekuje da će ova najava obuhvatiti paket koji uključuje novu klasu velikih površinskih borbenih brodova, kao i do 50 pratećih plovila.

Administracija ovaj centralni program nabavke predstavlja kao Trampovu viziju „Zlatne flote“. Bela kuća je potvrdila da će nova klasa brodova biti „najsmrtonosniji površinski borbeni brod ikada izgrađen“.

Ilustracije novog broda otkrivaju detalje koji do sada nisu viđeni ni na jednom savremenom ratnom brodu. Neke od njih prikazuju više topova postavljenih na pramcu, umesto standardnog jednog topa koji je uobičajen na drugim brodovima američke mornarice. Jedno od oružja vizuelno podseća na elektromagnetni top (railgun), istraživačko-razvojni program koji je američka mornarica ranije otkazala, ali za koji je saveznik SAD, Japan, saopštio da je postigao određene uspehe.

Ovaj detalj na ilustracijama podstakao je spekulacije da bi saradnja sa Japanom u ovoj oblasti vojnog istraživanja i razvoja mogla biti u pripremi.

Trampu su se u ponedeljak, prilikom iznenadne najave u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, pridružili državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i sekretar mornarice Džon Felan, povodom onoga što je Bela kuća opisala kao „veliku najavu“.

Vest o novoj klasi ratnih brodova dolazi nakon javnog pritiska Bele kuće da se proširi američka brodogradnja, nakon nedavne odluke mornarice da otkaže program fregata klase Constellation zbog probijanja troškova i kašnjenja u programu. Sjedinjene Države su se sada opredelile za izgradnju manjih, jeftinijih i jednostavnijih brodova koji bi preuzeli zadatke za koje su prvobitno bile namenjene fregate klase Constellation.

Plan za obnovu flote i američke brodogradnje, predstavljen u Mar-a-Lagu umesto u Vašingtonu, podjednako je simboličan koliko i praktičan, smatraju latinoamerički stručnjaci koji su govorili za National Security Journal.

-Tramp ovde želi da pošalje dve poruke, rekao je jedan od analitičara. „Prva je da pokaže da je, čak i dok je na odmoru, kako se kaže, ‘i dalje na dužnosti’. Druga je da, s obzirom na to da se kod obale Venecuele nalazi najveća mornarička armada u istoriji SAD, on pokazuje — ako ni po čemu drugom — svojom blizinom da je prisutan u regionu i da prati sva dešavanja.“

Drugi deo poruke kojom Bela kuća „prodaje“ američkoj javnosti sukob sa Venecuelom jeste tvrdnja da „pritisak na [venecuelanskog predsednika Nikolasa] Madura razbija poslove kanala za trgovinu drogom ka SAD i stavlja narko-kartele na nišan Amerike“, dodao je isti analitičar.

Kontraadmiral Mark Montgomeri, koji ima dugogodišnje iskustvo u proceni scenarija blokada i ratnih simulacija koje uključuju angažmane poput onih oko Venecuele, kaže da podržava proširenje američke flote dodatnim pratećim brodovima koje Trampova najava predviđa. Ipak, on dovodi u pitanje potrebu za novim plovilom u obliku modernog bojnog broda.

Američki brodograditelj koji ima iskustvo i kapacitete za brodove „bojnih“ razmera — General Dynamics Bath Iron Works (BIW) — imao je problema sa isporukom razarača klase Arleigh Burke. Kao i kod drugih brodogradilišta, čitavu industriju pogađa nedostatak iskusnih radnika i stalna kašnjenja u lancima snabdevanja.

Tramp je snažno zagovarao obnovu flote mornarice i ponekad je davao prednost starijim tehnologijama u odnosu na ulaganje u nove inovacije, kako bi se ubrzala isporuka novih brodova. Tokom svog prvog predsedničkog mandata, zalagao se za zadržavanje starih parnih katapulta na nosačima aviona, umesto prelaska na novi elektromagnetni sistem za lansiranje aviona (EMALS), zbog problema prilikom uvođenja novog sistema i njegove cene.

Sekretar mornarice Džon Felan rekao je senatorima da mu je Tramp često slao poruke kasno u noć sa pitanjima o održavanju i dizajnu brodova američke mornarice, pokazujući da je fokusiran na detalje i da je svestan svih problema koji postoje. Tramp je ranije izjavio da je lično intervenisao tražeći izmene u konfiguraciji sada otkazane fregate Constellation, nazvavši njenu originalnu verziju „užasno ružnim brodom“.

