"DOBRO SMO RAZUMELI PORUKU" Vučić: Kada nam je bilo teško, nismo dobili podršku velikih sila - svako je imao neke svoje razloge za pritisak

U PALATI Srbija u Beogradu počela je dvodnevna Ambasadorska konferencija koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova, a na otvaranju obratio se predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Vučić kaže da smo se dolaskom Trampove administracije nadali pomaku napred.

- Za sada nismo to mogli da osetimo, ni po tarifama, sankcijama NIS-u, ništa od toga nije išlo u prilog Srbije - rekao je predsednik.

- Kada nam je bilo teško, nismo dobili podršku ni od drugih velikih sila, ni na istoku ni u EU. Bilo ko od njih je mogao u tim trenucima da kaže "mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas". Niko od njih to nije učinio, svako je imao neke svoje razloge za pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, ne dajući ništa. Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je to važno, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu. Ovo nam je za nauk da moramo sami da gradimo svoju snagu, da brinemo sami o sebi, ni o kome drugom i da po tom pitanju budemo veoma sebični. Da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod i građane, a da ne razmišljamo, hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne. Ne mogu da vam opišem koliko me ne interesuje šta svi oni zajedno misle o nama, šta će da mi kažu i koja će sredstav pritiska da vrše. To vreme je prošlo. Dobro je što su pokazali šta misle o nama i šta nam žele u najtežim trenucima za našu zemlju - naveo je Vučić.