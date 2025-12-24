AMBASADORSKA KONFERENCIJA U BEOGRADU: Obraća se predsednik Vučić
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas otvara Ambasadorsku konferenciju.
Na samom početku naše diplomate - ambasadore, konzule..., pozdravio je šef diplomatije Marko Đurić.
Predsednik je na samom početku postavio pitanje šta nam je činiti i šta treba promeniti, pa naglasio da treba kreirati politiku i uticaj na zemlje u kojima se nalaze.
Rekao je i da je za mesto ambasadora nekad bila velika borba za mesta u bogatim evropskim državama, ali ne i Africi, Aziji...
- Moramo da pojačamo prisustvo u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, evo i zašto!
- Nije vaš posao da se dopadate bilo kome - dodao je predsednik.
- Uspeli smo da ogromnom snago da ostvatimo veliku pobedu, bez obzira na to kakva su njihova pravila - naveo je Vučić govoreći o rezoluciji u Srebrenici koja je bila nametana u Ujedinjenim nacijama.
