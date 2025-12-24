Politika

AMBASADORSKA KONFERENCIJA U BEOGRADU: Obraća se predsednik Vučić

В.Н.

24. 12. 2025. u 08:32

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas otvara Ambasadorsku konferenciju.

Foto: Printscreen/Tanjug

Na samom početku naše diplomate - ambasadore, konzule..., pozdravio je šef diplomatije Marko Đurić. 

Predsednik je na samom početku postavio pitanje šta nam je činiti i šta treba promeniti, pa naglasio da treba kreirati politiku i uticaj na zemlje u kojima se nalaze.

Rekao je i da je za mesto ambasadora nekad bila velika borba za mesta u bogatim evropskim državama, ali ne i Africi, Aziji...

- Moramo da pojačamo prisustvo u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, evo i zašto! 

- Nije vaš posao da se dopadate bilo kome - dodao je predsednik. 

- Uspeli smo da ogromnom snago da ostvatimo veliku pobedu, bez obzira na to kakva su njihova pravila - naveo je Vučić govoreći o rezoluciji u Srebrenici koja je bila nametana u Ujedinjenim nacijama. 

