BURNO U HUMSKOJ! Fudbaler zatražio hitno da ide iz Partizana

24. 12. 2025. u 07:02

IZNENAĐENjE za jesenjeg šampiona Srbije.

Partizan bi na kraju 2025. godine mogao da ostane bez jednog igrača. Naime, crno-beli proteklog leta nisu dovodili mnogo pojačanja, a jedno od njih bio je bugarski vezista Janis Karabeljov.

On je u Humsku stigao bez pompeznih najava, ali je svojim partijama u crno-belom dresu pokazao zavidan kvalitet i kad god je bio na terenu bio je među boljim fudbalerima.

Ipak, Karabeljov je nakon polusezone zbog male minutaže zatražio da napusti klub, prenosi "Mozzart sport".

Bugarski vezista je od odlaska Srđana Blagojevića izgubio mesto u timu i u poslednje vreme je više sedeo na klupi nego što je igrao.

Zbog toga ni ne čudi njegova želja za promenom sredine, a kako navodi "Mozzart sport", sa tim problem nema ni uprava Parnog valjka.

Karabeljov je odigrao 27 mečeva u svim takmičenjima za Partizan i upisao dva gola i četiri asistencije.

