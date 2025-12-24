BURNO U HUMSKOJ! Fudbaler zatražio hitno da ide iz Partizana
IZNENAĐENjE za jesenjeg šampiona Srbije.
Partizan bi na kraju 2025. godine mogao da ostane bez jednog igrača. Naime, crno-beli proteklog leta nisu dovodili mnogo pojačanja, a jedno od njih bio je bugarski vezista Janis Karabeljov.
On je u Humsku stigao bez pompeznih najava, ali je svojim partijama u crno-belom dresu pokazao zavidan kvalitet i kad god je bio na terenu bio je među boljim fudbalerima.
Ipak, Karabeljov je nakon polusezone zbog male minutaže zatražio da napusti klub, prenosi "Mozzart sport".
Bugarski vezista je od odlaska Srđana Blagojevića izgubio mesto u timu i u poslednje vreme je više sedeo na klupi nego što je igrao.
Zbog toga ni ne čudi njegova želja za promenom sredine, a kako navodi "Mozzart sport", sa tim problem nema ni uprava Parnog valjka.
Karabeljov je odigrao 27 mečeva u svim takmičenjima za Partizan i upisao dva gola i četiri asistencije.
Preporučujemo
KATASTROFA ZA DENVER! Posle poraza od Dalasa, stigle užasne vesti za Nikolu Jokića
24. 12. 2025. u 06:46
DRAMA U TEKSASU! Nikola Jokić je uradio sve, ali ga je saigrač "prodao" (VIDEO)
24. 12. 2025. u 06:10
"NISMO BILI NA UTAKMICI": Saša Obradović posle poraza Zvezde u Evroligi
23. 12. 2025. u 23:01
NESTVARNI NIKOLA JOKIĆ: Ono što Srbin radi ne može niko drugi na planeti!
NEVEROVATNU sezonu igra najbolji košarkaš današnjice, a novo sjajno izdanje očekujemo na večerašnjem meču Nagetsa i Maveriksa koji se sastaju u "Amerikan erlajns centru" dva sata posle ponoći.
23. 12. 2025. u 14:30
HAOS! Partizan se seli, razlog je - Dinamo Zagreb!
Najnovije vesti iz sveta sporta su sasvim nesvakidašnje, a iako je Srbija u pitanju, odnosno Partizan, i te kako na najnoviju odluku utiču i navijači iz Hrvatske, ali i Grčke i Austrije.
23. 12. 2025. u 14:17
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)