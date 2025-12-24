BURNO U HUMSKOJ! Fudbaler zatražio hitno da ide iz Partizana

IZNENAĐENjE za jesenjeg šampiona Srbije.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Partizan bi na kraju 2025. godine mogao da ostane bez jednog igrača. Naime, crno-beli proteklog leta nisu dovodili mnogo pojačanja, a jedno od njih bio je bugarski vezista Janis Karabeljov.

On je u Humsku stigao bez pompeznih najava, ali je svojim partijama u crno-belom dresu pokazao zavidan kvalitet i kad god je bio na terenu bio je među boljim fudbalerima.

FOTO: FK Partizan

Ipak, Karabeljov je nakon polusezone zbog male minutaže zatražio da napusti klub, prenosi "Mozzart sport".

Bugarski vezista je od odlaska Srđana Blagojevića izgubio mesto u timu i u poslednje vreme je više sedeo na klupi nego što je igrao.

Zbog toga ni ne čudi njegova želja za promenom sredine, a kako navodi "Mozzart sport", sa tim problem nema ni uprava Parnog valjka.

Karabeljov je odigrao 27 mečeva u svim takmičenjima za Partizan i upisao dva gola i četiri asistencije.