"DEŠAVAJU SE VELIKE PROMENE U SVETU" Vučić: Moramo da pojačamo prisustvo u Aziji, Africi, južnoj i centralnoj Americi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na otvaranju Ambasadorske konferencije koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova, da se dešavaju velike promene u svetu i da se zato menja i uloga predstavnika država u različitim zemljama i organizacijama i istakao da moramo da pojačamo svoje prisustvo i u Aziji, Africi, kao i u južnoj i centralnoj Americi, iz mnogo razloga.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Poštovani ambasadori, generalni konzul i šefovi emisija, pokušaću u kratkom obraćanju da ukažem to što nam je činiti, kako mislim da stvari izgledaju i što bi trebalo sve zajedno da promenimo. Naime, dešavaju se velike promene u svetu, menja se i uloga predstavnika država u različitim zemljama i organizacijama. Nekada su ambasadori služili za uspostavljanje što bližih kontakata, što bržih kontakata. Danas za tim nema potrebe. Tehnologija, mobilni telefoni, sve ostalo dovoljni su da to možemo da radimo sami i bez posrednika i bez drugih predstavnika. Ono što postoji kao sve veća uloga svakoga od vas, to je kreiranje politike u smislu uticaja na politiku tih zemalja na različite načine - rekao je Vučić u Palati Srbija.

On je dodao da je kod nas neretko za mesto ambasadora bila velika borba, a najviše u bogatim evropskim i drugim zemljama.

Naglasio je da moramo da pojačamo prisustvo u Aziji, Africi, južnoj i centralnoj Americi, pre svega, jer su stope rasta na tim kontinentima mnogo veće nego na evropskom i severnoameričkom kontinentu.

- Tu će biti sve više posla za naše kompanije, za našu državu - istakao je Vučić.

Naveo je da ćemo morati da ojačamo i ambasade u Narodnoj Republici Kini i u Japanu, kao i da ćemo morati da otvorimo i nove ambasade u Vijetnamu i drugim zemljama.

Predsednik je ukazao da ne može Srbija da dozvoli da nema svoje predstavnike u zemljama koje imaju stotinu miliona stanovnika i više i da je posebno važno da imamo mogućnosti za saradnju sa takvim zemljama.

Ministarstvo spoljnih poslova organizovalo je dvodnevnu Ambasadorsku konferenciju, koja je okupila ambasadore, šefove misija Srbije pri međunarodnim organizacijama i generalne konzule.

(Tanjug)