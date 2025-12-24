Svet

ČOVEK RAZNEO SEBE I JOŠ NAJMANJE DVOJE LJUDI: Horor u Moskvi

Ana Đokić

24. 12. 2025. u 07:40

NAJMANjE tri osobe poginule su u eksploziji u Moskvi.

ЧОВЕК РАЗНЕО СЕБЕ И ЈОШ НАЈМАЊЕ ДВОЈЕ ЉУДИ: Хорор у Москви

Unsplash

Prema prvim informacijama, poginula su dva pripadnika saobraćajne policije i "sumnjivo lice" koje se nalazilo u njihovoj blizini.

Eksplozija se dogodila u Eleckoj ulici u Moskvi, nedaleko od policijske stanice, a prema prvim informacijama, "sumnjivo lice" je aktiviralo eksploziv u trenutku kada su mu prilazili policajci. Navodno su građani 15 minuta pre tragedije prijavili da se sumnjivi čovek sa crnom kapuljačom "mota po ulici".

U jednom trenutku sumnjivo lice je krenulo da prilazi jednom policijskom vozilu, zbog čega su dvojica policajaca reagovala. U tom trenutku je čovek aktivirao eksploziv i sve ih razneo.

Kako je saopštio Istražni komitet, istražitelji utvrđuju okolnosti incidenta. Pokrenut je krivični postupak, a biće određeno i više sudskih veštačenja, uključujući i eksplozivno-tehničko.

- Od zadobijenih povreda preminula su dvojica policijskih službenika, kao i lice koje se nalazilo u blizini policajaca - navodi se u saopštenju.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu| Najnovije vesti

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRANKO BABIĆ DOBIO BLIZANCE: Porodila se lepa Milica

BRANKO BABIĆ DOBIO BLIZANCE: Porodila se lepa Milica