ČOVEK RAZNEO SEBE I JOŠ NAJMANJE DVOJE LJUDI: Horor u Moskvi
NAJMANjE tri osobe poginule su u eksploziji u Moskvi.
Prema prvim informacijama, poginula su dva pripadnika saobraćajne policije i "sumnjivo lice" koje se nalazilo u njihovoj blizini.
Eksplozija se dogodila u Eleckoj ulici u Moskvi, nedaleko od policijske stanice, a prema prvim informacijama, "sumnjivo lice" je aktiviralo eksploziv u trenutku kada su mu prilazili policajci. Navodno su građani 15 minuta pre tragedije prijavili da se sumnjivi čovek sa crnom kapuljačom "mota po ulici".
U jednom trenutku sumnjivo lice je krenulo da prilazi jednom policijskom vozilu, zbog čega su dvojica policajaca reagovala. U tom trenutku je čovek aktivirao eksploziv i sve ih razneo.
Kako je saopštio Istražni komitet, istražitelji utvrđuju okolnosti incidenta. Pokrenut je krivični postupak, a biće određeno i više sudskih veštačenja, uključujući i eksplozivno-tehničko.
- Od zadobijenih povreda preminula su dvojica policijskih službenika, kao i lice koje se nalazilo u blizini policajaca - navodi se u saopštenju.
(Telegraf)
