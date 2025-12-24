Društvo

STIGLA JE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za sredu, 24. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

VREME U SRBIJI

Oblačno sa kišom, u planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, dok se kratkotrajni prestanak padavina očekuje pre podne u jugozapadnim predelima.

Od sredine dana prestanak padavina u većini ostalih predela, uz mogućnost da krajem dana i tokom noći ponovo dođe do padavina sa juga i istoka, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko - planinskim, kao i ponegde u nižim predelima centralne Srbije sa snegom.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.

Temperatura od jedan do osam stepeni.

VREME U BEOGRADU

Oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo, a nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći.

Najviša dnevna temperatura pet stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Od petka umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.

U košavskom području u većini dana umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.

AMERIČKI predsednik Donald Tramp (79) svojevremeno je do detalja objasnio razlog zbog kojeg, za razliku od mnogih svojih prethodnika u Beloj kući, nikada u životu nije konzumirao alkohol. Iako se njegov drugi predsednički mandat nalazi pod lupom javnosti zbog odluka o imigraciji, tarifama i dosijeima Džefrija Epstina, priča o njegovoj apsolutnoj trezvenosti ponovo je privukla pažnju.

VEČERAS u 19 časova na jugu Srbije počeo je da pada kiša, pokazuju radarski snimci na sajtu Vreme radar, ali to je samo uvod u ono što nas obeležiti narednih 48 sati! Tokom noći padavine će se postepeno širiti na ostale delove zemlje, ponegde će prelaziti i u sneg, a u četvrtak ujutru probudićemo se u pravom zimskom okruženju - okovani snegom!

