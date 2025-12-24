STIGLA JE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za sredu, 24. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno sa kišom, u planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, dok se kratkotrajni prestanak padavina očekuje pre podne u jugozapadnim predelima.
Od sredine dana prestanak padavina u većini ostalih predela, uz mogućnost da krajem dana i tokom noći ponovo dođe do padavina sa juga i istoka, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko - planinskim, kao i ponegde u nižim predelima centralne Srbije sa snegom.
Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.
Temperatura od jedan do osam stepeni.
VREME U BEOGRADU
Oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo, a nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći.
Najviša dnevna temperatura pet stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.
Od petka umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.
U košavskom području u većini dana umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.
(sputnikportal.rs)
