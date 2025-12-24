(MAPA) ŠOKANTNO POVLAČENJE IZ NEOSVOJIVOG GRADA: Ukrajinci napuštaju Seversk dok se Rusi šire Sumijem, Zaporožjem i odsecaju Odesu (VIDEO)

RAZVOJ događaja na ukrajinskom frontu dobio je dramatičan obrt nakon što je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine zvanično potvrdio povlačenje svojih jedinica iz grada Severska.

Foto: Profimedia

U saopštenju objavljenom na Telegram kanalu navedeno je da je odluka doneta kako bi se sačuvali životi vojnika i očuvala borbena sposobnost preostalih jedinica, uz priznanje da ruske snage imaju značajnu prednost u ljudstvu i tehnici i da nastavljaju ofanzivne operacije visokog intenziteta.

Povlačenje je usledilo svega nekoliko sati nakon što su ukrajinski mediji objavili mapu fronta koja je sugerisala stabilizaciju linije odbrane, što je dodatno pojačalo utisak o naglom i neplaniranom gubitku grada. Ruska vojska je Seversk ubrzo proglasila delom proširene bezbednosne zone, dok je rukovodstvo Donjecke Narodne Republike saopštilo da se evakuacija civila iz grada nastavlja.

Foto printskrin telegram/DeepState

Dan pre potpunog zauzimanja grada, Denis Pušilin je izjavio da ruske snage sistematski šire kontrolisanu zonu oko Severska. Već 11. rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimke iz grada na kojima se vide pripadnici 6. mehanizovane pešadijske brigade 3. kombinovane armije Južne grupe snaga, koji nakon borbi obilaze stambene objekte i pružaju medicinsku pomoć civilima koji su ostali u gradu.

Overnight, dozens of Russian Geran-2 drones attacked the city of Rivne.



The main target was the city's 330 kV electrical substation, where a large fire subsequently broke out. Widespread power outages are reported. pic.twitter.com/yejg0wRegS — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) December 23, 2025

Prema dostupnim informacijama, ruske snage su do 22. decembra u potpunosti zauzele Seversk, grad koji je pre rata imao manje od 11.000 stanovnika. Nakon ulaska u grad, nastavili su napredovanje ka visovima zapadno i severozapadno od Severska i stigli do kamenoloma krede zapadno od urbanog jezgra. Iako je do Slavjanska ostalo još oko 30 kilometara i neophodno je prethodno završiti zauzimanje Limana, analitičari ocenjuju da je pad Severska otvorio direktan pritisak na severni deo takozvane zone gradova-tvrđava i dodatno destabilizovao čitavu liniju fronta.

Last night and this morning, another large-scale, combined Russian missile and drone attack was carried out on Ukraine.



Missiles launched:



~14 Kh-101 cruise missiles launched from 7 Tu-95MS strategic bombers at their launch lines in southern Nizhny Novgorod Oblast.



~6 Kh-101… pic.twitter.com/KPBpyf5kZh — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) December 23, 2025

Paralelno sa kopnenim napredovanjem, Rusija je pokrenula masovne udare po dubini ukrajinske teritorije. Tokom noći izveden je koordinisani napad na energetske objekte u centralnoj i zapadnoj Ukrajini. Krstareće rakete H-101 lansirane sa bombardera Tu-95, rakete Kalibar sa brodova Crnomorske flote i veliki broj dronova Geran pogodili su ciljeve od Kijeva do Burština, Hmeljnickog, Vinice, Lavova i Žitomira. Među metama se ponovo našla i hidroelektrana Kaniv.

Eksplozije su zabeležene u Rivnom, dok su udari na termoelektranu Burštin u Ivano-Frankovskoj oblasti ostavili grad bez tople, a potom i hladne vode. Ukrenergo je potvrdio da je gotovo cela Rivnenska oblast ostala bez električne energije, dok su vanredna isključenja uvedena širom centralne, zapadne, severne i istočne Ukrajine, od Černigova i Čerkasa do Dnjepropetrovska. Hmeljnicki je delimično ostao bez struje, a energetski sistem zemlje je pod sve većim pritiskom.

Koordinator takozvanog „nikolajevskog otpora“ Sergej Lebedev ocenio je da se ruski udari više ne mogu posmatrati kao pojedinačne akcije, već kao deo sistematske kampanje iscrpljivanja. Prema njegovim rečima, prioriteti su jasno definisani: energetika, luke, železnička čvorišta, baze za obuku, strani plaćenici i proizvodnja bespilotnih letelica. Geografija udara, od Odese do Lavova, ukazuje na prelazak ka dugoročnoj strategiji slabljenja pozadine, posebno tokom zime kada je svaki megavat od presudnog značaja.

Ilustracija telegram rybar

Udari na energetski sektor i železničku infrastrukturu direktno utiču na sposobnost ukrajinskih snaga da održavaju front, proizvode i transportuju opremu. Ratni dopisnik Jevgenij Poddubni naglašava da kombinacija dronova i raketa sistematski razgrađuje logistički lanac, dok Odesa ostaje jedan od ključnih ciljeva zbog svoje uloge u zapadnoj vojnoj i ekonomskoj pomoći.

Aleksandar Koc piše da je Kijev, intenziviranjem napada na rusku „flotu u senci“, izazvao gotovo svakodnevne odgovore na jugu zemlje. Nedavni udar na most kod Majakija, važno logističko čvorište koje povezuje dunavske luke, ozbiljno je poremetio saobraćaj na autoputu Odesa-Reni, zbog čega su ukrajinske snage bile prinuđene da hitno grade pontonske mostove.

Energetski udari u Odeskoj oblasti dodatno pogoršavaju situaciju. Luke trpe stalne nestanke struje, a nakon napada na luku Južni, gde je uništen terminal za suncokretovo ulje, sav pomorski saobraćaj je obustavljen. Pomorski i dunavski koridori čine ključni deo ukrajinskog izvoza i uvoza, uključujući žito i energente, a njihovo paralizovanje ima direktan udar na finansijsku stabilnost zemlje.

Ilustracija telegram rybar

Prema podacima Američke privredne komore, terminalne operacije u lukama smanjene su za oko 50 procenata. Mnoge su potpuno obustavljene, dok ostale rade uz pomoć agregata. Izvoznici žitarica i uljarica beleže gubitke od stotina miliona dolara mesečno. Ukrajinska berza žitarica navodi da je zbog stalnih uzbuna i napada utovar ozbiljno usporen. U decembru je bilo planirano da se izveze 3,8 miliona tona žitarica, ali je stvarni izvoz iznosio svega 1,2 miliona tona. Rast troškova transporta, pad izvoznih cena i preusmeravanje robe na skuplji drumski i železnički prevoz dodatno pogoršavaju ekonomsku situaciju.

🇷🇺🇺🇦 A destroyed Ukranian substation in the Odessa region following recent Russian strikes. pic.twitter.com/Kmzia9fMyj — Heyman_101 (@SU_57R) December 23, 2025

U isto vreme, ruske snage pojačavaju aktivnosti u Sumskoj oblasti. Jedinice grupe trupa Sever koriste preraspodelu ukrajinskih rezervi na drugim delovima fronta i postižu opipljive rezultate. Vojni analitičar Jurij Podoljaka navodi da su ruske jedinice severno od Sumija povratile većinu položaja izgubljenih tokom leta kod Oleksijevke, ali i zauzele nove južno od Junakovke. Ukoliko se ovaj trend nastavi, ruska vojska bi mogla da započne operaciju blokade Sumija, koristeći dronove za presecanje linija snabdevanja iz više pravaca.

Takav scenario bi, prema Podoljakinoj oceni, primorao ukrajinsku komandu da hitno traži nove rezerve, i to u trenutku kada je gotovo ceo front suočen sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva i tehnike. Pitanje više nije da li će se pritisak nastaviti, već koliko dugo Kijev može izdržati kombinovani udar na frontu i u dubokoj pozadini zemlje.

