VUČIĆ POTVRDIO PISANJE "NOVOSTI" OKO NIS-A: Rusi razgovaraju i sa MOL-om, samo da završimo što je moguće pre, do 15. januara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas pisanje "Novosti" da bi mađarski "Mol" mogao biti kupac NIS-a.

- Imamo informacije da predstavnici Gasproma, između ostalih, razgovaraju i sa MOL-om. Nemamo ništa protiv, Mađari su naši prijatelji. To je sve ok, samo da završimo što je moguće pre, do 15. januara, zato što vi morate da imate u vidu da nam sve ide perfektno, i da nemamo nikakav problem sa recimo sekundarnim sankcijama, a imaćemo, da nemamo nikakav problem sa baržama, vozovima i kamionima, da uvozimo recimo dizel, ne možemo da uvezemo 6 hiljada tona dnevno, koliko trošimo - kaže Vučić.

Navodi da je to nemoguća misija i da je samo pitanje trenutka samo kada će i na koji način to morati da se menja.

- Danas je tačno 75 dana, ponosan sam na Srbiju, na građane. Jeste li ikada zamišljali da može da Srbija 75 dana ne dobije ni kap nafte, a da nigde ne bude nikakve gužve, da niko ne nosi kantice? Da toliko rezervi imamo, da smo toliko pripremljeni za sve. Ovo ćemo da završavamo onako kako sam rekao, približava se taj datum, nadam se da će se pre toga pronaći rešenje, ako ne, šta da radimo - rekao je Vučić.

O navodima Dragana Đilasa da "nije sposoban da nađe rešenje za NIS", predsednik kaže:

- Ja nemam snage da kradem i otimam. Ne sumnjam da će krađu i otimačinu da predlože Đilas i blokderske stranke. Uvek su se samo time bavili. Mi ćemo da čekamo poslednji mogući trenutak i tada nećemo da ukrademo, nego ćemo da platimo. Razlika je u tome. Srbija koja je od 2000. do 2012. pljačkala svoje građane i Srbija danas koja se bori za svoje građane, ali i koja poštuje strane investore i neće da im otima imovinu. Mi čekamo da Rusi završe svoj posao, nadam se da će ga završiti do 15. Nadam se da postoji mogućnost da dobijemo i operativnu licencu, ako ne onda ćemo mi gledati kako bez otimačine i krađe da platimo onoliko koliko zaista vredi i preko toga, da bismo mogli da funkcionišemo kao država. Ja nemam nikakav problem sa tim. Ja imam principe veoma visoke moralne političke principe, ne zbog sebe samo, već zbog države, jer hoću da svi znaju da Srbija nije lopovska i prevarantska država, ali da mora da zaštiti svoje interese. Ako bude morala da ih zaštiti, to će uraditi na pravičan i pravedan način - poručio je Vučić.