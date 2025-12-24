KATASTROFA ZA DENVER! Posle poraza od Dalasa, stigle užasne vesti za Nikolu Jokića

Denver je posle prave drame pretrpeo poraz od Dalasa. Međutim, to nije jedina loša vest za Nikolu Jokića i njegove saigrače.

FOTO: Tanjug/AP

Kameron Džonson je potencijalno doživeo težu povredu. U poslednjoj deonici on je završio na parketu u bolovima.

Stradalo mu je desno kolone, a prema navodima američkih medija – čeka ga magnetna rezonanca, kako bi se ustanovio stepen povrede.

Foto: AP

Trener Dejvid Adelman nije imao više informacija nakon utakmice.

- Nadamo se da je bolje nego što je na prvi pogled izgledalo – rekao je Adelman.

Podsećamo, Nagetsi su prethodno zbog povreda ostali bez dva startera Kristijana Brauna i Arona Gordona.