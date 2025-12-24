Košarka

KATASTROFA ZA DENVER! Posle poraza od Dalasa, stigle užasne vesti za Nikolu Jokića

24. 12. 2025. u 06:46

Denver je posle prave drame pretrpeo poraz od Dalasa. Međutim, to nije jedina loša vest za Nikolu Jokića i njegove saigrače.

FOTO: Tanjug/AP

Kameron Džonson je potencijalno doživeo težu povredu. U poslednjoj deonici on je završio na parketu u bolovima.

Stradalo mu je desno kolone, a prema navodima američkih medija – čeka ga magnetna rezonanca, kako bi se ustanovio stepen povrede.

Foto: AP

 

Trener Dejvid Adelman nije imao više informacija nakon utakmice.

- Nadamo se da je bolje nego što je na prvi pogled izgledalo – rekao je Adelman.

Podsećamo, Nagetsi su prethodno zbog povreda ostali bez dva startera Kristijana Brauna i Arona Gordona. 

