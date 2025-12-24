Košarka

DRAMA U TEKSASU! Nikola Jokić je uradio sve, ali ga je saigrač "prodao" (VIDEO)

Новости онлине

24. 12. 2025. u 06:10

Košarkaši Denver Nagetsa ostali su bez pobede noćas u Dalasu na zaista dramatičan način - 131:130!

ДРАМА У ТЕКСАСУ! Никола Јокић је урадио све, али га је саиграч продао (ВИДЕО)

Foto AP

Imali su Nagetsi poslednji napad na utakmici. Lopta je bila u rukama Nikole Jokića, koji je video samog Pejtona Votsona u korneru i poslao mu maestralan pas. Bek Denvera je imao vremena da se namesti, šutirao je, ali kada je čitava dvorana videla loptu u košu, ona je nažalost izašla iz obruča na radost domaćin navijača.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova, šut iz igre 12/22, 5/10 za tri i 7/12 za dva poena. Džamal Marej je postigao 31 poen uz 14 asistencija i sedam skokova, Tim Hardvej je dodao 23, a Brus Braun 13 poena.

Na drugoj strani  su briljirali prvi pik ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg i Entoni Dejvis. Fleg je utakmicu završio sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija, dok je Dejvis imao 31 poen, devet skokova i četiri asistencije.

Što se meča tiče, Dalas je do početka četvrte četvrtine konstantno vodio. Razlika je čak u jednom momentu bila i 21 poen prednosti za domaćina.  Na poluvremenu je domaćin imao 10 poena prednosti, ali su se Nagetsi postepeno vraćali u meč i kraju treće četvrtine Denver je došao do potpunog egala - 103:103.

U prvom minutu poslednje deonice Jokić i ekipa iz Kolorada jen povela prvi put na utakmici.  U nastavku nijedan tim nije uspeo da dođe do osetnije prednosti, pa je meč ušao u dramatičan finiš. Na kraju je Denver mogao i do pobede, ali je Pejton Votson promašio šut za pobedu.

Nagetsi naredni meč igraju u petak (04.30) kada u Bol areni dočekuju Minesotu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM CISTU, OPERACIJA JE ZAKAZANA: Hitan zahvat obaviće se u Beču

"IMAM CISTU, OPERACIJA JE ZAKAZANA": Hitan zahvat obaviće se u Beču