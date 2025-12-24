DRAMA U TEKSASU! Nikola Jokić je uradio sve, ali ga je saigrač "prodao" (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa ostali su bez pobede noćas u Dalasu na zaista dramatičan način - 131:130!
Imali su Nagetsi poslednji napad na utakmici. Lopta je bila u rukama Nikole Jokića, koji je video samog Pejtona Votsona u korneru i poslao mu maestralan pas. Bek Denvera je imao vremena da se namesti, šutirao je, ali kada je čitava dvorana videla loptu u košu, ona je nažalost izašla iz obruča na radost domaćin navijača.
Nikola Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova, šut iz igre 12/22, 5/10 za tri i 7/12 za dva poena. Džamal Marej je postigao 31 poen uz 14 asistencija i sedam skokova, Tim Hardvej je dodao 23, a Brus Braun 13 poena.
Na drugoj strani su briljirali prvi pik ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg i Entoni Dejvis. Fleg je utakmicu završio sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija, dok je Dejvis imao 31 poen, devet skokova i četiri asistencije.
Što se meča tiče, Dalas je do početka četvrte četvrtine konstantno vodio. Razlika je čak u jednom momentu bila i 21 poen prednosti za domaćina. Na poluvremenu je domaćin imao 10 poena prednosti, ali su se Nagetsi postepeno vraćali u meč i kraju treće četvrtine Denver je došao do potpunog egala - 103:103.
U prvom minutu poslednje deonice Jokić i ekipa iz Kolorada jen povela prvi put na utakmici. U nastavku nijedan tim nije uspeo da dođe do osetnije prednosti, pa je meč ušao u dramatičan finiš. Na kraju je Denver mogao i do pobede, ali je Pejton Votson promašio šut za pobedu.
Nagetsi naredni meč igraju u petak (04.30) kada u Bol areni dočekuju Minesotu.
