PUTIN JE "HIPERFIKSIRAN" NA RAT Podoljak: Rusija mora biti lišena pristupa resursima

30. 10. 2025. u 18:45

SAVETNIK šefa kabineta ukrajinskog predsednika Mihailo Podoljak izjavio je danas da Rusija mora biti lišena pristupa resursima i mogućnosti prodaje nafte, kako bi se primorala da prekine rat, napominjući da je ruski predsednik Vladimir Putin "hiperfiksiran" na rat.

Foto: Jutjub/Novini.LIVE

-Putin je kao i svaki primitivni i predvidljivi autoritarni čovek. Svaka njegova misao je o tome koliko će još ljudi ubiti, koga će zarobiti, koga će deportovati. Putin je hiperfiksiran na rat kao jedini izvor konkurentnosti, naveo je Podoljak, prenosi RBK Ukrajina.

Dodao je predlozi za pregovore sa ruskim lidero "apsurdni".

-Osoba sa teškim poremećajem ličnosti ne može da ostane u granicama racionalnosti. Ovde je prikladna ili specifična psihokorekcija, ili, u našem slučaju, bezuslovna izolacija, rekao je Podoljak.

On je naglasio da je neophodno lišiti Rusiju pristupa resursima, odseći je od finansijskih tržišta i od mogućnosti prodaje nafte. Dodao je da se moraju zaustaviti i šverc šeme za kupovinu komponenti za rakete Kalibar i Iskander.

-Nažalost, do 70 odsto elektronike u ruskim raketama je evropskog i američkog porekla, tako da bi ovaj pristup trebalo zabraniti. Ima dovoljno alata, ali proces iscrpljivanja Ruske Federacije treba značajno ubrzati, zaključio je savetnik šefa ukrajinskog predsednika.

Podoljak je nedavno izjavio da će se stav Rusa prema ratu promeniti kada "eksplozije počnu da odjekuju širom teritorije zemlje agresora".

Za ovo je, kako je naveo, Ukrajini potrebno oružje dugog dometa: rakete "tomahavk", "flamingo" ili teški dronovi.

(Tanjug)

