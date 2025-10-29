GRUPE ukrajinskih oružanih snaga trenutno su opkoljene u blizini Kupjanska u Harkovskoj oblasti i Krasnoarmejska u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Na dva mesta, u gradu Kupjansku i gradu Krasnoarmejsku, neprijatelj se našao u okruženju", rekao je šef države tokom posete Centralnoj vojnoj kliničkoj bolnici P. V. Mandrike u Moskvi.

Dodao je da je razgovarao o situaciji sa komandantima ruskih oružanih snaga, koji nisu imali ništa protiv ulaska predstavnika medija, uključujući strane i ukrajinske novinare, u zone okruženja.

(Izvestija)

