MOSKVA BESNA: Odgovor će biti žestok
UKRAJINA nije sposobna da proizvodi rakete dugog dometa, a rakete kojima se hvali mogle bi da budu britanske, italijanske, nemačke ili bilo kakve druge, rekao je Dmitrij Peskov.
Ruska vojska će odgovoriti ukoliko Ukrajinci pokušaju da izvedu napade duboko u rusku teritoriju, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Zelenski je nedavno izjavljivao da poseduju vojni potencijal za napade duboko u Rusiju. Naravno, naše oružane snage i Rusija će na to žestoko odgovoriti. I, kao što je rekao Putin, to će biti zapanjujuće - rekao je Peskov.
Na pitanje novinara kakav bi to odgovor mogao biti, Peskov je istakao da je Putin bio sasvim jasan.
Prema rečima Peskova, Ukrajina nije sposobna da proizvodi rakete dugog dometa, a rakete kojima se hvali mogle bi da budu britanske, italijanske, nemačke ili bilo kakve druge.
U najmanju ruku, dodaje Peskov, osnovni delovi tih raketa uvezeni su iz Evrope.
Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin jutros je izvestio da je testiranje krstareće rakete neograničenog dometa na nuklearni pogon "burevestnik" je završeno. Dodao je da je "burevestnik" jedinstveni proizvod koji nema niko u svetu.
Raketa se nalazila u vazduhu oko 15 časova, prešla je 14.000 kilometara, a prema rečima načelnika ruskog Generalštaba Valerija Gerasimova, to nije krajnja granica dometa oružja.
(RT Balkan)
