OTKRIVENO ZAŠTO JE TRAMP UVEO SANKCIJE RUSIJI: Jedan čovek je "krivac" za sve

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uveo je prve direktne sankcije Moskvi posle meseci odlaganja, dok je procena državnog sekretara SAD Marka Rubija bila ključna za obrt u američkoj politici prema Moskvi, navodi Blumberg pozivajući se na izvore.

Prema navodima američkih i evropskih zvaničnika za Blumberg, odluka je doneta nakon procene američkog državnog sekretara Marka Rubija da Rusija nije pokazala spremnost na promenu stava u vezi sa ratom u Ukrajini.

Rubio je, nakon razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, otkazao planirani susret, jer je, kako je ocenio, Moskva nastavila da odugovlači razgovore o prekidu vatre.

Rubijev uticaj u donošenju odluke o sankcijama ukazuje na njegovu sve značajniju ulogu u spoljnoj politici SAD, ističu zvaničnici upoznati sa situacijom. Iako su pojedini zvaničnici isticali značajan uticaj koji Rubio poseduje, portparolka Bele kuće Ana Keli naglasila je da Tramp vodi spoljnu politiku, a tim za nacionalnu bezbednost, uključujući Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, deluje kao jedinstvena celina.

Pored uvođenja sankcija Rusiji, Tramp je nastavio diplomatske kontakte, dogovorio susret s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i ostavio mogućnost budućih pregovora s Moskvom. Rubio je istakao da SAD ostaju otvorene za angažman "ako postoji prilika za postizanje mira". Sankcije su obuhvatile najveće ruske naftne kompanije, uključujući Rosnjeft i Lukoil, dok je Tramp istakao da su dosadašnji razgovori s Putinom često završavali bez rezultata.

