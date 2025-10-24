Svet

OTKRIVENO ZAŠTO JE TRAMP UVEO SANKCIJE RUSIJI: Jedan čovek je "krivac" za sve

V.N.

24. 10. 2025. u 20:44

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uveo je prve direktne sankcije Moskvi posle meseci odlaganja, dok je procena državnog sekretara SAD Marka Rubija bila ključna za obrt u američkoj politici prema Moskvi, navodi Blumberg pozivajući se na izvore.

Foto: Profimedia

Prema navodima američkih i evropskih zvaničnika za Blumberg, odluka je doneta nakon procene američkog državnog sekretara Marka Rubija da Rusija nije pokazala spremnost na promenu stava u vezi sa ratom u Ukrajini.

Rubio je, nakon razgovora sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, otkazao planirani susret, jer je, kako je ocenio, Moskva nastavila da odugovlači razgovore o prekidu vatre.

Rubijev uticaj u donošenju odluke o sankcijama ukazuje na njegovu sve značajniju ulogu u spoljnoj politici SAD, ističu zvaničnici upoznati sa situacijom. Iako su pojedini zvaničnici isticali značajan uticaj koji Rubio poseduje, portparolka Bele kuće Ana Keli naglasila je da Tramp vodi spoljnu politiku, a tim za nacionalnu bezbednost, uključujući Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, deluje kao jedinstvena celina.

Pored uvođenja sankcija Rusiji, Tramp je nastavio diplomatske kontakte, dogovorio susret s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i ostavio mogućnost budućih pregovora s Moskvom. Rubio je istakao da SAD ostaju otvorene za angažman "ako postoji prilika za postizanje mira". Sankcije su obuhvatile najveće ruske naftne kompanije, uključujući Rosnjeft i Lukoil, dok je Tramp istakao da su dosadašnji razgovori s Putinom često završavali bez rezultata.

