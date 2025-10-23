KORIST OD PLJAČKE LUVRA? Polomljeni prozor Luvra kroz koji su lopovi upali je nova turistička atrakcija (VIDEO)

"PLjAČKA veka", kako je mnogi nazivaju, u Luvru i dalje izaziva nevericu širom sveta, ali to ne sprečava neke turiste da se slikaju ispod mesta zločina, odnosno prozora kroz kog je sve počelo.

AP Photo/Thibault Camus

Ovaj deo muzeja i dalje privlače znatiželjne poglede, dok fotografije i snimci sa mesta događaja kruže mrežama.

Luvr, najposećeniji muzej na svetu, ponovo je otvorio vrata u sredu, nakon što je četvoročlana grupa upala u Apolo galeriju i ukrala vredan nakit u najdramatičnijoj pljački u Francuskoj u poslednjih nekoliko decenija. Duge redove prave posetioci u glavnom dvorištu muzeja, ali određena grupa ljudi je pažljivo posmatrala razbijen prozor delimično sakriven zavesama, te je ovo mesto zločina postalo neka vrsta turističke atrakcije.

Na mrežama već kruže fotografije i snimci turista koji se slikaju ispred čuvenog prozora kroz koji su upali kriminalci. Ceo svet je i dalje šokiran ovim razbojništvom: dvojica lopova, obučena kao radnici, koristila su merdevine i lift za nameštaj da se popnu i razbiju prozor, a zatim su razbili vitrine sa nakitom.

People are always curious…🤣

Tourists gathered across from the window where thieves broke into the world-famous Louvre museum to get a look at the damage and snap a photo📍📸 pic.twitter.com/X4j5cEPQkI — PhoenixTVHK (@PhoenixTVHK) October 22, 2025

Mnogi posetioci su izrazili čuđenje kako je ovako značajan i čuvan muzej mogao biti pljačkan. Ipak, stručnjaci ističu da je zaštita toliko velikog i istorijskog objekta izuzetno teška, jer ne možete postaviti metalne roletne na sve spoljne prozore, iako unutra postoje alarmi, video nadzor i infracrvene barijere.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez rekao je da istraga napreduje, sa više od 100 istražitelja angažovanih na slučaju. Međutim, zbog optužbi da su smanjenje broja zaposlenih i budžetski rezovi uticali na bezbednost, direktor Luvra će biti ispitan, a predsednik Francuske Emanuel Makron naredio je brže unapređenje mera bezbednosti, prenosi "Gardijan".

Među najvećim atrakcijama muzeja su Mona Liza, Nikasa Samotrake, koji su prošle godine privukli gotovo devet miliona posetilaca. Činjenica je da su posetioci iz svih delova sveta se raduju što je muzej ponovo otvoren i što mogu da vide važna umetnička dela, iako je senka nedavne pljačke još uvek prisutna.

PLjAČKA KAO IZ FILMOVA

Ova pljačka se odigrala u nedelju ujutru, kada je Luvr, nadamo se trenutno, ostao bez vrednih eksponata - ukradeni su komadi skupocenog nakita iz 19. veka. Razbojnici su u blizinu muzeja stigli na skuterima, pisao je Figaro. Uz pomoć teretnog lifta su ušli u salu gde je bio nakit, a potom su, koristeći specijalni alat, razbili staklo u sali, uzeli dragocenosti i pobegli. Intenzivna istraga je u toku za odbeglim pljačkašima koji su se u muzej "uvukli" kao radnici, a pobegli sa nakitom vredan milione evra.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć