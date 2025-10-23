"NEĆEMO GINUTI ZA UKRAJINU!" Orban jasniji nego ikada - "Nećemo slati našu decu u klanicu!"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban poručio je u objavi na društvenim mrežama da građani njegove zemlje neće slušati naloge Brisela niti ginuti za Ukrajinu.
U najavi svog današnjeg obraćanja javnosti, Orban je Ukrajinu nazvao klanicom.
„Došao je dan Budimpeštanskog marša mira. Danas šaljemo poruku celom svetu: Mađarska kaže NE ratu! Nećemo ginuti za Ukrajinu. Nećemo slati našu decu u klanicu po nalogu Brisela“, poručio je Orban na društvenoj mreži Iks.
Objava mađarskog premijera dolazi u danu kada je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je otkazao planirani samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, istakavši da ne veruje da bi razgovori doneli željene rezultate.
(Sšutnjik)
