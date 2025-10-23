Svet

"NEĆEMO GINUTI ZA UKRAJINU!" Orban jasniji nego ikada - "Nećemo slati našu decu u klanicu!"

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 10. 2025. u 13:36

MAĐARSKI premijer Viktor Orban poručio je u objavi na društvenim mrežama da građani njegove zemlje neće slušati naloge Brisela niti ginuti za Ukrajinu.

НЕЋЕМО ГИНУТИ ЗА УКРАЈИНУ! Орбан јаснији него икада - Нећемо слати нашу децу у кланицу!

Foto: Profimedia

U najavi svog današnjeg obraćanja javnosti, Orban je Ukrajinu nazvao klanicom.

„Došao je dan Budimpeštanskog marša mira. Danas šaljemo poruku celom svetu: Mađarska kaže NE ratu! Nećemo ginuti za Ukrajinu. Nećemo slati našu decu u klanicu po nalogu Brisela“, poručio je Orban na društvenoj mreži Iks.

Objava mađarskog premijera dolazi u danu kada je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je otkazao planirani samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, istakavši da ne veruje da bi razgovori doneli željene rezultate.

(Sšutnjik)

BONUS VIDEO:

JEZIVO SVEDOČENjE BLOKADERA: Vladan Anđelković pred kamerama nakon napada u Ćacilendu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 21

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM