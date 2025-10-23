"OTKAZAO SAM SASTANAK S PUTINOM U BUDIMPEŠTI" Oglasio se Tramp - Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo...

AMERIČKI predsednik Donald Tramp otkazao je planirani samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, istakavši da ne veruje da bi razgovori doneli željene rezultate.

Tramp je to objavio tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Beloj kući u četvrtak, rekavši da planirani samit u Mađarskoj „nije delovao ispravno“.

- Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo, pa sam ga otkazao - rekao je on.

Međutim, Tramp nije isključio mogućnost održavanja razgovora sa Moskvom u kasnijem terminu.

- Ali ćemo to održati u budućnosti - dodao je, ne precizirajući kada ili gde bi takav sastanak mogao da se održi.

Ostale Trampove izjave:

Došlo je vreme za nove sankcije Rusiji;

Nove sankcije neće obavezno podstaći predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto;

Strane u sukobu u Ukrajini treba da utvrde svoje trenutne pozicije duž linije kontakta i da prekinu borbena dejstva;

Tramp smatra da Rusija navodno želi da uspostavi kontrolu nad čitavom Ukrajinom i ne želi da dopusti takav scenario;

Za vreme administracije Džozefa Bajdena SAD su iz gluposti besplatno davale Kijevu oružje, SAD prodaju oružje NATO a ne Ukrajini;

Samo Sjedinjene Države znaju kako se koriste rakete "tomahavk" i neće obučavati druge";

Ukrajina navodno koristi evropske rakete za napade u dubini ruske teritorije Rusije, ali ne američke;

Tramp očekuje da Putin i Zelenski pokažu zdrav razum;

Kineski lider Si Đinping mogao bi da utiče na tok ukrajinskog mirovnog procesa;

Kina i Rusija po prirodi stvari ne mogu biti saveznici;

SAD nisu protiv ideje Rusije o produžetku ograničenja u vezi sa sporazumom START.

Prošle nedelje, lideri Rusije i Sjedinjenih Država održali su svoj osmi telefonski razgovor ove godine. Nakon dvočasovnog razgovora, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov objavio je da će Moskva i Vašington odmah početi pripreme za novi sastanak dva lidera, koji bi mogao da se održi u Budimpešti. Prema rečima Ušakova, američki lider je predložio mađarsku prestonicu kao mesto održavanja razgovora, a ruski predsednik je podržao tu ideju.

(Sputnjik)

