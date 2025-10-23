"OTKAZAO SAM SASTANAK S PUTINOM U BUDIMPEŠTI" Oglasio se Tramp - Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo...
AMERIČKI predsednik Donald Tramp otkazao je planirani samit sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti, istakavši da ne veruje da bi razgovori doneli željene rezultate.
Tramp je to objavio tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Beloj kući u četvrtak, rekavši da planirani samit u Mađarskoj „nije delovao ispravno“.
- Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo, pa sam ga otkazao - rekao je on.
Međutim, Tramp nije isključio mogućnost održavanja razgovora sa Moskvom u kasnijem terminu.
- Ali ćemo to održati u budućnosti - dodao je, ne precizirajući kada ili gde bi takav sastanak mogao da se održi.
Ostale Trampove izjave:
Došlo je vreme za nove sankcije Rusiji;
Nove sankcije neće obavezno podstaći predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto;
Strane u sukobu u Ukrajini treba da utvrde svoje trenutne pozicije duž linije kontakta i da prekinu borbena dejstva;
Tramp smatra da Rusija navodno želi da uspostavi kontrolu nad čitavom Ukrajinom i ne želi da dopusti takav scenario;
Za vreme administracije Džozefa Bajdena SAD su iz gluposti besplatno davale Kijevu oružje, SAD prodaju oružje NATO a ne Ukrajini;
Samo Sjedinjene Države znaju kako se koriste rakete "tomahavk" i neće obučavati druge";
Ukrajina navodno koristi evropske rakete za napade u dubini ruske teritorije Rusije, ali ne američke;
Tramp očekuje da Putin i Zelenski pokažu zdrav razum;
Kineski lider Si Đinping mogao bi da utiče na tok ukrajinskog mirovnog procesa;
Kina i Rusija po prirodi stvari ne mogu biti saveznici;
SAD nisu protiv ideje Rusije o produžetku ograničenja u vezi sa sporazumom START.
Prošle nedelje, lideri Rusije i Sjedinjenih Država održali su svoj osmi telefonski razgovor ove godine. Nakon dvočasovnog razgovora, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov objavio je da će Moskva i Vašington odmah početi pripreme za novi sastanak dva lidera, koji bi mogao da se održi u Budimpešti. Prema rečima Ušakova, američki lider je predložio mađarsku prestonicu kao mesto održavanja razgovora, a ruski predsednik je podržao tu ideju.
