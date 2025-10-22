BRITANSKE RAKETE POGODILE VITALAN OBJEKAT U RUSIJI: Stradalo srce ruskog vojnog kompleksa (VIDEO)

UKRAJINSKE snage izvele su 21. oktobra 2025. godine najdublji i najrizičniji udar na teritoriji Ruske Federacije od početka rata.

Foto Ukrainian Emergency Service

Meta je bio Brjanski hemijski pogon, ključni deo ruskog vojno-industrijskog kompleksa, poznat po proizvodnji baruta, eksploziva i komponenti raketnog goriva za ruske projektile.

Napad su koordinisale Vazduhoplovne snage Ukrajine zajedno sa jedinicama Mornarice, Kopnene vojske i specijalnih odreda. Upotrebljene su britanske krstareće rakete „Storm Šedou“, lansirane iz vazduha, uz podršku dronova i drugih dalekometnih projektila. Ove rakete, sa dometom od 250 do 560 kilometara, poznate su po visokoj preciznosti i sposobnosti da probiju višeslojne sisteme protivvazdušne odbrane.

ZAŠTO BAŠ BRJANSK?

Brjanski hemijski kompleks nalazi se u samom srcu ruske industrije baruta i goriva. Sankcionisan je od strane Velike Britanije i SAD, a njegovi proizvodi, navodno čak i goriva i punjenja za rakete Iskander, Kalibar i H-101, predstavljaju osnovu ruskih napada na ukrajinske mete. Udar na ovu fabriku imao je jasan cilj: osakatiti rusku proizvodnju vojnog eksploziva i raketnog pogona, odnosno preseći krvotok artiljerijsko-raketnog kompleksa Moskve.

Iako zvanični rezultati udara nisu jasni, pojedini ukrajinski vojni kanali tvrde da je više pogona pretrpelo ozbiljna oštećenja, dok ruski izvori govore o oborenim projektilima i lokalizovanim požarima.

MASOVNI PROTIVNAPADI DRONOVIMA I RAKETAMA

U noći između 21. i 22. oktobra, ruska protivvazdušna odbrana presrela je, prema sopstvenim podacima, 57 ukrajinskih dronova iznad Brjanske oblasti, a ukupno 33 iznad deset različitih regiona. Meta su bile električne trafostanice i industrijski objekti.

U Tručevsku u Brjanskoj oblasti izbio je požar na trafostanici nakon eksplozije, dok je u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana, registrovan napad dva ukrajinska drona. Jedan je eksplodirao iznad industrijskog kompleksa, oštetivši nekoliko vozila, dok je drugi pogodio tržni centar u izgradnji. Snimci i svedočenja građana potvrđuju da je u jutarnjim satima čitav grad bio pod zvukom sirena, a stanovnici su pokušavali sami da obore dronove vatrenim oružjem.

U Leningradskoj oblasti, sistemi PVO uništili su tri drona iznad Lužskog okruga, a u Mordoviji, tačnije u gradu Saransku, pogođen je industrijski pogon, verovatno Saranski mašinski zavod. Lokalni stanovnici čuli su jake eksplozije i videli bliceve na nebu oko tri sata ujutru. Iako žrtava nije bilo, požar je izazvao veliku štetu na objektu.

ŠIRI OBRAZAC UDARA: OD SMOLENSKA DO DAGESTANA

Nekoliko trenutaka pre napada na Brjansk, mediji su izvestili o požaru u termoelektrani u Smolensku, što je izazvalo prekide u snabdevanju električnom energijom. Nedugo zatim, ukrajinski dronovi napali su trafostanicu u Tručevesku, potvrđujući da je reč o široko koordinisanoj operaciji.

Stanovnici Dagestana prijavljivali su više eksplozija i pucnjavu u Mahačkali tokom celog jutra. Telegram kanali i lokalne mreže bili su preplavljeni snimcima na kojima se čuju detonacije i vidi dejstvo PVO. Prema preliminarnim procenama, meta su bili objekti iz energetskog i naftnog sektora. Zvanične potvrde vlasti Dagestana i dalje nije bilo.

UDAR U MORDOVIJI I LENINGRADU

Guverner Mordovije, Artem Zdunov, potvrdio je da je „masovan napad dronovima oštetio industrijski pogon u regionu“. Službe za vanredne situacije su, prema njegovim rečima, „rasporedile sve raspoložive resurse“ kako bi sanirale posledice. U Leningradskoj oblasti, guverner Aleksandar Drozdenko objavio je da su sistemi PVO oborili tri drona iznad Lužskog okruga, bez žrtava i većih oštećenja.

GEOPOLITIČKI KONTEKST: „DUGIM UDARIMA“ DO MIRA

Napad na Brjansk desio se svega nekoliko dana nakon što je Volodimir Zelenski izjavio da bi „udari dugog dometa mogli biti ključ mira“. Kako tvrdi Kijev, jedini način da se Rusija natera na ozbiljne pregovore jeste demonstracija sposobnosti Ukrajine da pogodi duboko unutar ruske teritorije.

Ta izjava dobija dodatnu težinu u trenutku kada su otkazani planirani razgovori Trampa i Putina u Budimpešti. Prema diplomatskim izvorima, samit je propao nakon što je Kremlj odbio Trampov predlog o zamrzavanju linija fronta i prekidu vatre, insistirajući na „političkom paketu pre bilo kakvog dogovora“. U tom svetlu, Zelenski pokušava da vojni pritisak pretvori u diplomatski kapital — da dokazuje da Ukrajina još ima zube.

RUSKI ODGOVOR: ODMAZDA PO ŠABLONU

Nekoliko sati nakon napada na Brjansk, ruske snage su izvele masovni raketni i dronski napad na energetsku infrastrukturu u više ukrajinskih oblasti. Pogođene su termoelektrane u Kijevskoj i Dnjipropetrovskoj oblasti, a šest osoba je poginulo, među njima i dvoje dece.

Ruski vojni analitičari ovaj napad opisuju kao recipročan i simbolički: udarac po civilnoj energiji za udarac po vojnoj proizvodnji. Paralelno, ruski mediji ističu da je PVO tokom noći oborila 57 dronova iznad Brjanske oblasti i da „nijedan strateški objekat nije ozbiljno oštećen“, dok nezavisni snimci sa terena prikazuju požare i gust dim iznad industrijskih zona.

SPIRALA NAPADA I ODMAZDE

Očekivano, od kada je Tramp najavio sastanak sa Putinom u Budimpešti, mediji su poludeli, a Ukrajina i Rusija su razmenile rekordan broj udara po infrastrukturi hemijskoj, energetskoj i industrijskoj. Stručnjaci upozoravaju da ovaj obrazac može dovesti do trajne eskalacije ratne ekonomije, gde svaka strana pokušava da drugu iscrpi logistički, pre nego vojno.

Ostaje pitanje da li doktrina „udara duboko u Rusiju“ koju potencira Zelenski može produbiti spiralu destrukcije do tačke bez povratka i potpuno mu razoriti zemlju ili će se ipak naći prostor za dogovor.

