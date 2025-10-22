Svet

RUSIJA ODRŽALA VEŽBE STRATEŠKIH NUKLEARNIH SNAGA: Pod rukovodstvom Putina (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2025. u 15:06

POD RUKOVODSTVOM predsednika Rusije Vladimira Putina održane su planske vojne vežbe strateških nuklearnih snaga, saopštio je Kremlj.

РУСИЈА ОДРЖАЛА ВЕЖБЕ СТРАТЕШКИХ НУКЛЕАРНИХ СНАГА: Под руководством Путина (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

U okviru vežbi izvršeno je lansiranje interkontinentalnih balističkih i krstarećih raketa.

Sa kosmodroma „Pleseck“ ka poligonu „Kura“ na Kamčatki lansirana je interkontinentalna balistička raketa „jars“.

Vežbe su izvedene uz angažovanje kopnenih, pomorskih i vazdušnih komponenti nuklearnih snaga.

Između ostalog, u vežbi su učestvovali avioni Tu-95MS koji su izveli lansiranje krstarećih raketa.

U okviru vežbe, sa krstarice „Brjansk“ na Barencovom moru lansirana je balistička raketa „sinjeva“, dodaje se u saopštenju.

Predsednik Putin naglasio je da su ove vežbe kontrole nuklearnih snaga bile planirane.

U saopštenju se ističe da su izvršeni svi zadaci vojne vežbe.

„Tokom vežbi proveren je nivo pripremljenosti vojne komande i praktične veštine operativnog štaba u organizovanju komandovanja i kontrole potčinjenih trupa (snaga)“, dodaje se u saopštenju.

Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov podneo je izveštaj Putinu o planskim vežbama strateških nuklearnih snaga.

Strateške snage obuzdavanja predviđene su za obuzdavanje agresije protiv Rusije i njenih saveznika, kao i za poražavanje agresora u ratu primenom različitih vrsta oružja, uključujući nuklearno. Sastoje se od Strateških ofanzivnih snaga i Strateških odbrambenih snaga.

Glavna komponenta Strateških ofanzivnih snaga su nuklearne snage (strateške nuklearne snage, nuklearna trijada). One uključuju Raketne snage strateške namene, deo Vojno-pomorske flote (pomorske strateške nuklearne snage) i deo Vazdušno-kosmičkih snaga (vazduhoplovne strateške nuklearne snage).

(Sputnjik)
 

