NAJVIŠE diplomate EU su u panici, izjavio je šef specijalni izaslanik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, komentarišući izjave šefa poljske diplomatije Radoslava Sikorskog.

Sikorski je optužio Dmitrijeva i Ilona Maska da nameravaju da podele Evropu i da je eksploatišu. Takođe je poljski ministar predložio korisnicima društvene mreže X (nekadašnji Tviter, koji je blokiran u Rusiji) da glasaju o tome šta bi Evropljani trebalo da urade, uz provokativnu anketu sa opcijama: „kapitulirati“ i „učiniti Evropu ponovo velikom“.

- Najviše diplomati EU su u panici“ - prokomentarisao je Dmitrijev objavu Sikorskog.

On je pozvao evropske političare da rešavaju unutrašnje probleme. Među njima je izdvojio nekontrolisanu migraciju, rast kriminala, deindustrijalizaciju, visoke cene energenata, pad ekonomije i „sveprisutnu cenzuru“.

- Evropa zaslužuje bolje. Učinimo Evropu ponovo velikom - poručio je Dmitrijev.

