EU DIPLOMATE U PANICI: Optužuju Maska i Dmitrijeva da planiraju da podele Evropu
NAJVIŠE diplomate EU su u panici, izjavio je šef specijalni izaslanik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, komentarišući izjave šefa poljske diplomatije Radoslava Sikorskog.
Sikorski je optužio Dmitrijeva i Ilona Maska da nameravaju da podele Evropu i da je eksploatišu. Takođe je poljski ministar predložio korisnicima društvene mreže X (nekadašnji Tviter, koji je blokiran u Rusiji) da glasaju o tome šta bi Evropljani trebalo da urade, uz provokativnu anketu sa opcijama: „kapitulirati“ i „učiniti Evropu ponovo velikom“.
- Najviše diplomati EU su u panici“ - prokomentarisao je Dmitrijev objavu Sikorskog.
On je pozvao evropske političare da rešavaju unutrašnje probleme. Među njima je izdvojio nekontrolisanu migraciju, rast kriminala, deindustrijalizaciju, visoke cene energenata, pad ekonomije i „sveprisutnu cenzuru“.
- Evropa zaslužuje bolje. Učinimo Evropu ponovo velikom - poručio je Dmitrijev.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Večernje novosti - 65 godina
Preporučujemo
"EVROPA JE ČETVRTI RAJH" Ilon Mask nastavlja da udara nakon objave da EU treba ukinuti
07. 12. 2025. u 11:29
"EU TREBA UKINUTI" Mask nikad oštriji: Treba vratiti suverenitet državama
06. 12. 2025. u 16:33
ILON MASK ŽESTOKO UDARIO NA EU: Doneli su odluku protiv mene, što je još luđe
06. 12. 2025. u 15:40
"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.
07. 12. 2025. u 13:36
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)