OGLASIO SE MAKRON: "Ukradeni eksponati iz Luvra biće pronađeni, a počinioci kažnjeni"
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izrazio je uverenje da će eksponati ukradeni iz Luvra biti pronađeni i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde.
Makron je napisao na platformi X da je krađa počinjena u Luvru napad na cenjeno kulturno i istorijsko nasleđe Francuske.
Francuski predsednik je naveo da se preduzimaju sve aktivnosti da počinioci budu uhvaćani, a eksponati vraćeni, kao i da sve korake predvodi parisko tužilaštvo.
Makron je istakao da će novi projekat za zaštitu Luvra, koji je pokrenut u januaru, omogućiti povećanu bezbednost i da će garantovati očuvanje i zaštitu francuske kulture. Lopovi koji su jutros opljačkali pariski muzej Luvr ukrali su osam neprocenjivih predmeta, a deveti koji su pokušali da ukradu pronađen je na licu mesta, rekla je pariska tužiteljka Lor Beku.
Beku je u izjavi za televiziju BFM rekla da lopovi nisu ciljali niti ukrali svetski poznati dijamant Regent, koji se nalazi u istoj galeriji u koju su upali, koji se procenjuje da vredi više od 60 miliona dolara.
Ona je kazala da su, prema prvim izveštajima, u krađi u Luvru učestvovala četiri muškarca koji su imali "pokrivena" lica i pobegli su "na snažnim skuterima".
Tužiteljka je dodala da istražitelji imaju "snimke video nadzora iz muzeja i grada", i da mogu računati da će i građani sarađivati i pomagati u istrazi.
- Jedan naš sugrađanin je, na primer, prijavio pravosudnoj policiji činjenicu da se jedan od kriminalaca rešio žutog prsluka koji je nosio - kazala je ona.
Lor Beku je navela da je utvrđeno da iz Luvra nedostaju ogrlica i minđuša iz kolekcije Mari-Luiz, ogrlica, par minđuša i tijara iz kolekcija kraljica Marije-Amelije i Hortenzije i četiri komada nakita iz kolekcije carice Eugenije.
Pljačka dragulja dogodila se jutros u vreme otvaranja muzeja Luvr, zbog čega je doneta odluka da se on zatvori za posetioce iz vanrednih razloga.
Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.
