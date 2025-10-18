TRAMP ŽELI DA SE IZMIRI I SA KIMOM: Razmatra sastanak sa njim tokom azijske turneje?

ZVANIČNICI iz okruženja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatraju mogućnost da tokom njegovog putovanja u Aziju narednog meseca bude organizovan sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, preneo je Si-En-En, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Foto: Profimedia

Iako su razgovori o toj ideji vođeni privatno, mnogi u Trampovom timu su "skeptični" da bi do sastanka zaista moglo da dođe.

Prema navodima izvora, još nije započeto konkretno planiranje takvog susreta, a između Vašingtona i Pjongjanga trenutno nema direktne komunikacije. Bela kuća se, kako je navedeno, umesto toga fokusira na pripreme sastanka Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.

Tramp je javno i privatno izrazio želju da razgovara sa Kimom.

Prema izvorima Si-En-En-a, ideju o novom susretu dodatno je podstakao nedavni sastanak Trampa sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom, koji ga je pozvao na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Seulu.

Kim je prošlog meseca takođe izrazio otvorenost za dijalog, poručivši da bi bio otvoren za razgovor sa SAD "ako odustanu od opsesije denuklearizacijom".

- Ako SAD odustanu od svoje prazne opsesije denuklearizacijom i žele da teže mirnoj koegzistenciji sa Severnom Korejom na osnovu priznavanja realnosti, nema razloga da ne sednemo sa SAD - rekao je Kim.

Prethodni susreti Trampa i Kima u Singapuru i Hanoju nisu doveli do dogovora o ograničavanju severnokorejskog nuklearnog programa, iako su bili praćeni intenzivnim diplomatskim pripremama.

(Tanjug)

