Svet

"PUTIN SIGURNO NIJE HRABRIJI OD HAMASA" Zelenski udario na Moskvu iz Vašingtona - Danas sastanak sa Trampom

Марија Стевановић
Marija Stevanović

17. 10. 2025. u 07:38

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski doputovao je u Vašington, gde će se sastati s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, potvrdio je ukrajinski lider na mreži Telegram.

ПУТИН СИГУРНО НИЈЕ ХРАБРИЈИ ОД ХАМАСА Зеленски ударио на Москву из Вашингтона - Данас састанак са Трампом

Foto: Tanjug/AP photo

Kako je naveo, tokom dana planirani su sastanci sa predstavnicima američkih odbrambenih i energetskih kompanija.

- Posebno ćemo razgovarati o dodatnoj isporuci sistema protivvazdušne odbrane. Takođe, danas je predviđen susret sa predstavnicima američkog energetskog sektora. U trenutku kada Rusija svakodnevno napada našu energetsku infrastrukturu i koristi teror kao sredstvo pritiska, radimo na jačanju otpornosti Ukrajine - poručio je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

On je potvrdio da je za 17. oktobar planiran sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

- Očekujemo da će impuls zaustavljanja terora i rata, koji je dao rezultate na Bliskom istoku, doprineti i okončanju ruske agresije protiv Ukrajine. Putin sigurno nije hrabriji od Hamasa ili bilo koje druge terorističke organizacije. Jezik sile i pravde mora da da rezultate i kada je reč o Rusiji - istakao je Zelenski. Prema njegovim rečima, "već se vidi da Moskva žuri da obnovi dijalog", čim je čula za američke rakete "Tomahavk", dodajući da "mir i pouzdane bezbednosne garancije ne smeju da imaju alternativu".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 11

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti
Svet

0 3

TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti

PRIPREME za novi samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji bi na američku inicijativu mogao da se održi u Budimpešti, počeće telefonskim razgovorom šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji bi mogao da se održi u narednim danima, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, nakon telefonskog razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa.

17. 10. 2025. u 07:25

PUTIN I ZELENSKI ZA ISTIM STOLOM? Tramp tvrdi da ima plan
Svet

0 0

PUTIN I ZELENSKI ZA ISTIM STOLOM? Tramp tvrdi da ima plan

PORTPAROLKA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Karolin Levit izjavila je danas da američki predsednik veruje da još uvek postoji mogućnost da dođe do direktnog sastanka između predsednika Rusije Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog.

16. 10. 2025. u 21:43

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti

TRAMP I PUTIN PRIPREMAJU SUSRET U MAĐARSKOJ: Šta će sve prethoditi istorijskom samitu u Budimpešti