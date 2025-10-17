"PUTIN SIGURNO NIJE HRABRIJI OD HAMASA" Zelenski udario na Moskvu iz Vašingtona - Danas sastanak sa Trampom
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski doputovao je u Vašington, gde će se sastati s predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, potvrdio je ukrajinski lider na mreži Telegram.
Kako je naveo, tokom dana planirani su sastanci sa predstavnicima američkih odbrambenih i energetskih kompanija.
- Posebno ćemo razgovarati o dodatnoj isporuci sistema protivvazdušne odbrane. Takođe, danas je predviđen susret sa predstavnicima američkog energetskog sektora. U trenutku kada Rusija svakodnevno napada našu energetsku infrastrukturu i koristi teror kao sredstvo pritiska, radimo na jačanju otpornosti Ukrajine - poručio je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.
On je potvrdio da je za 17. oktobar planiran sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
- Očekujemo da će impuls zaustavljanja terora i rata, koji je dao rezultate na Bliskom istoku, doprineti i okončanju ruske agresije protiv Ukrajine. Putin sigurno nije hrabriji od Hamasa ili bilo koje druge terorističke organizacije. Jezik sile i pravde mora da da rezultate i kada je reč o Rusiji - istakao je Zelenski. Prema njegovim rečima, "već se vidi da Moskva žuri da obnovi dijalog", čim je čula za američke rakete "Tomahavk", dodajući da "mir i pouzdane bezbednosne garancije ne smeju da imaju alternativu".
(Tanjug)
