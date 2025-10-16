Svet

TRESE SE OSTRVSKA DRŽAVA: Zemljotres od 6,7 stepeni po Rihteru pogodio Indoneziju

V.N.

16. 10. 2025. u 08:53

ZEMLjOTRES jačine 6,7 stepeni po Rihteru pogodio je danas provinciju Papua u Indoneziji, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

ТРЕСЕ СЕ ОСТРВСКА ДРЖАВА: Земљотрес од 6,7 степени по Рихтеру погодио Индонезију

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa zabeležen je na dubini od 70 kilometara, oko 200 kilometara od grada Abepura, koji ima više od 62.000 stanovnika.

Nije bilo upozorenja na cunami nakon zemljotresa, saopštio je Pacifički centar za upozoravanje na cunami.

