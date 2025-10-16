TRESE SE OSTRVSKA DRŽAVA: Zemljotres od 6,7 stepeni po Rihteru pogodio Indoneziju

ZEMLjOTRES jačine 6,7 stepeni po Rihteru pogodio je danas provinciju Papua u Indoneziji, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa zabeležen je na dubini od 70 kilometara, oko 200 kilometara od grada Abepura, koji ima više od 62.000 stanovnika.

Nije bilo upozorenja na cunami nakon zemljotresa, saopštio je Pacifički centar za upozoravanje na cunami.