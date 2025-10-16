TRAMP DAO ZELENO SVETLO: Američki predsednik potvrdio da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli - reagovao Karakas

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je informacije koje su preneli mediji da je ovlastio CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli.

Foto: Printskrin

Tramp je rekao da je dao zeleno svetlo za tu akciju najpre zbog toga što, kako tvrdi, Venecuela oslobađa veliki broj zatvorenika, uključujući osobe iz ustanova za mentalno zdravlje i šalje ih u Sjedinjene Američke Države. Američki predsednik nije precizirao preko kog graničnog prelaza te osobe ulaze u SAD, navodi Rojters. Drugi razlog je, kako je naveo, velika količina narkotika koji iz Venecuele ulaze u SAD, uglavno morskim putem.

- Mislim da Venecuela oseća pritisak - rekao je Tramp, ali je odbio da odgovori na pitanje da li CIA ima ovlašćenje da likvidira Madura.

Pozivajući se na američke zvaničnike upoznate sa Trampovom odlukom, dnevni list „Njujork tajms“ objavio je sredu da je Tramp izdao direktivu za sprovođenje tajne operacije u Venecueli.

Reagovala je Vlada Venecuele, navodeći da izjava američkog predsednika predstavlja kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija.

U saopštenju se navodi da su akcije Sjedinjenih Američkih Država imale za cilj „legitimizaciju operacije promene režima u Venecueli“, sa krajnjim ciljem zauzimanja naftnih resursa te zemlje, prenosi Rojters.

(Sputnjik)