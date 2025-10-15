AMERIČKA VOJSKA ZAPRETILA HAMASU: Razoružajte se i zaustavite nasilje nad civilima u Gazi
Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) pozvala je danas Hamas da zaustavi nasilje nad civilima u Pojasu Gaze i da se razoruža "bez odlaganja".
"Odlučno pozivamo Hamas da odmah obustavi nasilje i likvidacije nevinih palestinskih civila u Gazi“, rekao je komandant CENTCOM-a Bred Kuper, prenosi Rojters.
U sukobu sa Hamasom ubijeno je više od 30 članova navodne bande u gradu Gaza, potvrdio u ponedeljak neimenovani palestinski bezbednosni izvor, ne navodeći o kojoj bandi je reč.
Kancelarija predsedništva Palestinske samouprave osudila je u utorak masovna pogubljenja koja je izvršio Hamas, a koja su dokumentovana u Gazi tokom proteklog dana.
(Tanjug)
