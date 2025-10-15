PRVI SNIMCI TEŠKE NESREĆE: Autobus uleteo u stanicu punu putnika, a otkriveno i šta je vozač radio u trenutku istanbulskog užasa (VIDEO)

VIŠE osoba povređeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uleteo u stanicu punu putnika.

Foto: Printskrin

Mediji pišu da je povređen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda İETT otobüsü durağa daldı.



Kaza sonucu yaralanan vatandaşlara müdahale edildi. #çekmeceköy #istanbul pic.twitter.com/pB3fRQaYTA — KÜRSÜ TV (@kursu_tv) October 15, 2025

Na snimku sa lica mesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći.

Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.