Svet

PRVI SNIMCI TEŠKE NESREĆE: Autobus uleteo u stanicu punu putnika, a otkriveno i šta je vozač radio u trenutku istanbulskog užasa (VIDEO)

В. Н.

15. 10. 2025. u 15:42

VIŠE osoba povređeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uleteo u stanicu punu putnika.

ПРВИ СНИМЦИ ТЕШКЕ НЕСРЕЋЕ: Аутобус улетео у станицу пуну путника, а откривено и шта је возач радио у тренутку истанбулског ужаса (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Mediji pišu da je povređen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.

Na snimku sa lica mesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći.

Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta
Region

0 0

ŠPIRIĆ: SNSD nije protiv usvajanja budžeta

PREDSEDAVAJUĆI Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas u Sarajevu da SNSD nije protiv usvajanja budžeta BiH za 2025. godinu, ali jeste protiv neustavnih, nezakonitih i nesprovodivih rešenja.

15. 10. 2025. u 15:47

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku