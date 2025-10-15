PRVI SNIMCI TEŠKE NESREĆE: Autobus uleteo u stanicu punu putnika, a otkriveno i šta je vozač radio u trenutku istanbulskog užasa (VIDEO)
VIŠE osoba povređeno je u Istanbulu kada je gradski autobus uleteo u stanicu punu putnika.
Mediji pišu da je povređen veliki broj ljudi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.
Na snimku sa lica mesta vidi se kako povređeni leže na ulici, dok neke na nosilima unose u vozila Hitne pomoći.
Očevici su tvrdili da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom dok se svađao sa motociklistom ispred sebe.
