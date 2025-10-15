Svet

"DELOVAĆEMO SVOM SNAGOM" Britanski ministar odbrane preti Rusiji

15. 10. 2025. u 15:16

NATO će odgovoriti "svom snagom" na kršenje evropskog vazdušnog prostora od strane Rusije, izjavio je britanski ministar odbrane Džon Hili.

ДЕЛОВАЋЕМО СВОМ СНАГОМ Британски министар одбране прети Русији

Foto: Shutterstock

- Ne bi trebalo da bude sumnje: ako je NATO ugrožen, delovaćemo. I moramo da se suočimo sa eskalacijom svom snagom - kazao je Hili, a prenosi Standard.

Ranije je generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio da ruske avione koji ulaze u vazdušni prostor Alijanse ne treba obarati , već "izbaciti van njegovih granica".

