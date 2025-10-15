TRAMP ZAPRETIO BOSTONU: Preseliću utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da bi mogao da preseli utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu koje su sledeće godine planirane da se odigraju u Bostonu, nakon što je naveo da su delovi grada "preuzeti" nemirima.

-Možemo da im oduzmemo utakmice. Volim ljude iz Bostona i znam da su karte rasprodate. Ali vaša gradonačelnica nije dobra, rekao je Tramp dodajući da je Demokratska gradonačelnica Bostona Mišel Vu "inteligentna" ali i "radikalna levičarka", prenosi danas CNN

Tramp je ranije sugerisao da bi mogao da proglas neke gradove "nesigurnim" za turnir od 104 utakmice i izmeni detaljan plan domaćinstva koji je FIFA potvrdila 2022. godine.

Plan predviđa mečeve na NFL stadionima u blizini Njujorka, Los Anđelesa i San Franciska.

Mesta domaćina Svetskog prvenstva nisu pod direktnom kontrolom predsednika Sjedinjenih Država.

Američki gradovi, koji su domaćini utakmica, zajedno s gradovima u Meksiku i Kanadi maju ugovore sa FIFA, koja bi imala značajne logističke i pravne prepreke da izvrši promene osam meseci pre početka turnira zakazanog za 11. jun.

-To je turnir FIFA, u nadležnosti FIFA, FIFA donosi te odluke, rekao je ranije ovog meseca potpredsednik FIFA Viktor Montaljani.

Tramp je na izjavu potpredsednika FIFA istakao da lično poznaje šefa FIFA Đanija Infantina koga je opisao kao bliskog saveznika

-Ako neko ne radi dobro posao, i ako osetim da postoje nesigurni uslovi, nazvao bih Đanija, šefa FIFA koji je fenomenalan, i rekao bih- 'Prebacimo na drugu lokaciju' i oni bi to uradili, naglasio je američki predsednik.

