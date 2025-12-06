NEVIĐEN POTEZ BERLINA: Nemci ovo nisu uradili još od Hladnog rata

NEMAČKI Bundestag je usvojio savez­ni budžet za 2026. godinu, uz gotovo rekordno oslanjanje na kredite i izdavanja za odbranu koja su najveća od Hladnog rata.

Foto: Profimedia

Savezna vlada planira da potroši ukupno 524,5 milijardi evra, što je za 21,5 milijardi evra više nego ove godine.

Skoro 100 milijardi evra od toga biće finansirano kroz kredite, a dodatnih 83 milijarde evra duga nastaće kroz posebne fondove za nemačke oružane snage, infrastrukturu i zaštitu klime.

Dokument su podržale vladajuće stranke, čime je obezbeđena većina od 322 glasa, dok je 252 poslanika glasalo protiv.

Najveći deo sredstava i dalje odlazi na socijalna davanja, a nemačko Ministarstvo rada će raspolagati sa 197,34 milijarde evra, od čega više od 128 milijardi ide na penzije i osnovnu sigurnost u starosti i za slučaj invalidnosti.

Ministar odbrane Boris Pistorijus će na raspolaganju imati za oko trećinu više sredstava nego u tekućoj godini, prenosi "Bild".

Ukupna vojna potrošnja Nemačke, u koju su uključena i sredstva iz posebnog fonda za Bundesver, tako dostiže oko 108 miliona evra, što je najviši nivo od kraja Hladnog rata.

Rastuće zaduženje utiče na troškove kamata, tako da će Nemačka morati samo u 2026. godini da izdvoji 34 milijarde evra za servisiranje duga.

Poređenja radi, to je otprilike isto koliko zajedno iznose budžeti ministarstava za obrazovanje, stanogradnju i razvoj.

Prema proceduri, usvojeni savezni budžet uvek ide u Bundesrat, koji može da uloži prigovor, ali ne i da blokira njegovo usvajanje.

Nakon Bundesrata, zakon će biti prosleđen na potpis predsedniku Nemačke.

(Tanjug)

