BIVŠI VOĐA AL KAIDE TRAŽI ASADOVU GLAV: Ahmed al Šara ide u Moskvu
SIRIJSKI predsednik Ahmed al Šara posetiće sutra Moskvu, uprkos odlaganju arapskog samita u Moskvi na kome je bilo planirano da prisustvuje, javila je danas sirijska provladina televizija.
Kako je najavljeno, Šara će u Moskvi razgovarati o daljem ruskom prisustvu u pomorskoj bazi u Tartusu i vazduhoplovnoj bazi u Hmejmimu, potvrdio je zvanični sirijski izvor za Rojters. On će takođe formalno zatražiti od Moskve izručenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada, ruskog saveznika, radi suđenja zbog navodnih zločina protiv Sirijaca, dodao je izvor.
Al Šara, koji je nekada bio na čelu sirijskog ogranka Al Kaide, predvodio je napad pobunjeničke grupe Hajat tahrir al šam na Damask u decembru prošle godine, kada je svrgnut Asad, nakon čega je uspostavljena nova vlada. Asad je uoči osvajanja Damaska pobegao iz Sirije i dobio je azil u Rusiji, gde se i sada nalazi.
(Tanjug)
