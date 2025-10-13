DRAMATIČNO UPOZORENJE ŠEFA NEMAČKE SPOLJNE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: sukob između Zapada i Rusije može da eskalira u otvoreni rat

ŠEF nemačke spoljne obaveštajne službe Martin Jeger izjavio je da bi sukob između zapadnih zemalja i Rusije mogao da eskalira u otvoreni rat "u svakom trenutku", prema pisanju Blumberga .

- Evropa se suočava sa nestabilnim mirom koji bi mogao da eskalira u ogorčenu konfrontaciju u svakom trenutku. Moramo biti spremni na dalju eskalaciju - rekao je on.

Prema njegovim rečima, granice Severnoatlantske alijanse se "testiraju", a uzdržanost i popustljivost u ponašanju zemalja se doživljavaju kao slabost. Govoreći na javnom saslušanju Odbora Bundestaga za obaveštajne aktivnosti, Jeger je rekao da su evropske zemlje "već danas pod vatrom".

- Moramo se suočiti sa našim protivnicima gde god je to potrebno. Da bismo to uradili, preuzećemo veće rizike, ali na kontrolisan i dosledan način - zaključio je Jeger.