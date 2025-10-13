DRAMATIČNO UPOZORENJE ŠEFA NEMAČKE SPOLJNE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: sukob između Zapada i Rusije može da eskalira u otvoreni rat
ŠEF nemačke spoljne obaveštajne službe Martin Jeger izjavio je da bi sukob između zapadnih zemalja i Rusije mogao da eskalira u otvoreni rat "u svakom trenutku", prema pisanju Blumberga .
- Evropa se suočava sa nestabilnim mirom koji bi mogao da eskalira u ogorčenu konfrontaciju u svakom trenutku. Moramo biti spremni na dalju eskalaciju - rekao je on.
Prema njegovim rečima, granice Severnoatlantske alijanse se "testiraju", a uzdržanost i popustljivost u ponašanju zemalja se doživljavaju kao slabost. Govoreći na javnom saslušanju Odbora Bundestaga za obaveštajne aktivnosti, Jeger je rekao da su evropske zemlje "već danas pod vatrom".
- Moramo se suočiti sa našim protivnicima gde god je to potrebno. Da bismo to uradili, preuzećemo veće rizike, ali na kontrolisan i dosledan način - zaključio je Jeger.
Preporučujemo
POBIJENO 19 LjUDI: Napadnuto selo, zločinci nosili uniforme
13. 10. 2025. u 20:43
TRAMP OBJAVIO: Rat je završen
13. 10. 2025. u 19:46
"SUDBINA EVROPE U PUTINOVIM RUKAMA": Finski profesor izneo jasan stav
13. 10. 2025. u 20:15
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)