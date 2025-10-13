MI5 HITNO UPOZORIO BRITANSKE POSLANIKE: Špijuni iz ovih zemalja vas prate

Britanska obaveštajna agencija MI5 javno je danas upozorila britanske poslanike da su meta špijuna iz Kine, Rusije i Irana, u njihovom pokušaju da potkopaju demokratiju zemlje.

Upozorenje dolazi nedelju dana nakon što su tužioci rekli da su morali da obustave suđenje dvojici Britanaca optuženih za špijuniranje poslanika za Kinu, jer britanska vlada nije pružila dokaze koji pokazuju da je Kina pretnja njenoj nacionalnoj bezbednosti, prenosi Rojters.

MI5 je upozorio političare i njihovo osoblje da paze na špijune koji pokušavaju da iz njih izvuku informacije putem ucene ili fišing napada, negovanjem dugoročnih i dubokih odnosa sa njima ili davanjem donacija kako bi uticali na njihove odluke.

"Kada strane države kradu vitalne informacije o Velikoj Britaniji ili manipulišu našim demokratskim procesima, one ne samo da štete našoj bezbednosti kratkoročno, već podrivaju temelje našeg suvereniteta", rekao je u saopštenju generalni direktor MI5 Ken Mekalum.

MI5 je pozvao političare da "prate neobične društvene interakcije", uključujući česte zahteve za sastanke, kao i da budu oprezni ako primete "otvoreno laskanje".

Od stupanja na dužnost britanskog premijera Kira Starmera prošle godine, London i Peking su više puta razmenjivali optužbe za špijunažu, a britanske bezbednosne službe su upozoravale na kineske pokušaje da se infiltriraju u britanske političke i poslovne zajednice.



(Tanjug)