MI5 HITNO UPOZORIO BRITANSKE POSLANIKE: Špijuni iz ovih zemalja vas prate
Britanska obaveštajna agencija MI5 javno je danas upozorila britanske poslanike da su meta špijuna iz Kine, Rusije i Irana, u njihovom pokušaju da potkopaju demokratiju zemlje.
Upozorenje dolazi nedelju dana nakon što su tužioci rekli da su morali da obustave suđenje dvojici Britanaca optuženih za špijuniranje poslanika za Kinu, jer britanska vlada nije pružila dokaze koji pokazuju da je Kina pretnja njenoj nacionalnoj bezbednosti, prenosi Rojters.
MI5 je upozorio političare i njihovo osoblje da paze na špijune koji pokušavaju da iz njih izvuku informacije putem ucene ili fišing napada, negovanjem dugoročnih i dubokih odnosa sa njima ili davanjem donacija kako bi uticali na njihove odluke.
"Kada strane države kradu vitalne informacije o Velikoj Britaniji ili manipulišu našim demokratskim procesima, one ne samo da štete našoj bezbednosti kratkoročno, već podrivaju temelje našeg suvereniteta", rekao je u saopštenju generalni direktor MI5 Ken Mekalum.
MI5 je pozvao političare da "prate neobične društvene interakcije", uključujući česte zahteve za sastanke, kao i da budu oprezni ako primete "otvoreno laskanje".
Od stupanja na dužnost britanskog premijera Kira Starmera prošle godine, London i Peking su više puta razmenjivali optužbe za špijunažu, a britanske bezbednosne službe su upozoravale na kineske pokušaje da se infiltriraju u britanske političke i poslovne zajednice.
(Tanjug)
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)