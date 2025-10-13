Svet

SUKOBI NA ULICAMA ŠPANIJE: Povređeno čak 20 policajaca (VIDEO)

Novosti online

13. 10. 2025. u 17:09

ŠPANSKA policija privela je 19 osoba nakon sukoba pristalica stranke Falanga i učesnika kontraskupa u gradu Vitorija u Baskiji, tokom kojih je lakše povređeno i 20 policajaca, ali su svi privedeni danas pušteni na slobodu, prenose lokalni mediji.

Foto: Printskrin

Do incidenata je došlo u nedelju, nakon što je stranka Falanga organizovala demonstracije na dan kada se obeležava Nacionalni praznik posvećen istorijskoj baštini, prenosi La Vanguardia.

Privedeni su demonstranti koji su učestvovali na protestu protiv stranke Falanga, a oni su optuženi da su izazivali nerede i bacali kamenice i druge predmete na policiju.

Falanga je u Baskiji organizovala skup posvećen odbrani jedinstva Španije, a u jednom trenutku grupa kontrademonstranata je probila kordon policije i sukobila se sa pristalicama te partije, ali je policija uspela da ih potisne.

Zvaničnik baskijske vlade Rikardo Ituarte oštro je osudio incidente, a učesnike kontramitinga protiv Falange nazvao "baskijskim fašistima".

On je dodao da u baskijskom društvu nema mesta takvim pojavama.

Sa druge strane, baskijska nacionalistička koalicija osudila je "špansku ekstremnu desnicu koja ugrožava koegzistenciju i bezbednost u zemlji", i nazvala "neprihvatljivim" izjave Ituartea.

(Tanjug)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)