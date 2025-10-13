SNAŽNA EKSPLOZIJA U VOJNOJ BAZI UOČI DOLASKA TRAMPA: Drama u Egiptu pred važan samit (VIDEO)
SNAŽNA eksplozija dogodila se danas u Egiptu, u vojnoj bazi u Kairu, uoči početka mirovnog samita u Šarm el-Šeiku na koji dolazi i predsednik SAD Donald Tramp, direktno iz Izraela.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do eksplozije i da li ima ranjenih i stradalih.
Podsetimo, današnji samit u Šarm el-Šeiku okupiće više od 20 svetskih lidera, a cilj skupa je "okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku i otvaranje novog poglavlja regionalne bezbednosti".
Neimenovani diplomata izjavio je ranije za Tajms of Izrael da agenda samita uključuje tri glavne oblasti - bezbednost, upravljanje i humanitarna pitanja.
Kad je reč o bezbednosti, fokus će biti na stabilizaciji stanja i uspostavljanje američko-katarsko-egipatsko-turskih snaga čiji će zadatak biti da locira tela talaca Hamasa. Pitanje upravljanja enklavom uključuje uspostavljanje ''palestinskog komiteta za zaustavljanje trajnog rata'' i ''potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze''.
Na samitu će biti zvaničnici Velike Britanije, Italije, Španije, Francuske i Turske, kao i generalni sekretar UN Antonio Gutereš i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
(Kurir)
