Svet

SNAŽNA EKSPLOZIJA U VOJNOJ BAZI UOČI DOLASKA TRAMPA: Drama u Egiptu pred važan samit (VIDEO)

Novosti online

13. 10. 2025. u 16:32

SNAŽNA eksplozija dogodila se danas u Egiptu, u vojnoj bazi u Kairu, uoči početka mirovnog samita u Šarm el-Šeiku na koji dolazi i predsednik SAD Donald Tramp, direktno iz Izraela.

СНАЖНА ЕКСПЛОЗИЈА У ВОЈНОЈ БАЗИ УОЧИ ДОЛАСКА ТРАМПА: Драма у Египту пред важан самит (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Profimedia/ilustracija

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do eksplozije i da li ima ranjenih i stradalih.

Podsetimo, današnji samit u Šarm el-Šeiku okupiće više od 20 svetskih lidera, a cilj skupa je "okončanje rata u Pojasu Gaze, jačanje napora za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku i otvaranje novog poglavlja regionalne bezbednosti".

Neimenovani diplomata izjavio je ranije za Tajms of Izrael da agenda samita uključuje tri glavne oblasti - bezbednost, upravljanje i humanitarna pitanja.

Kad je reč o bezbednosti, fokus će biti na stabilizaciji stanja i uspostavljanje američko-katarsko-egipatsko-turskih snaga čiji će zadatak biti da locira tela talaca Hamasa. Pitanje upravljanja enklavom uključuje uspostavljanje ''palestinskog komiteta za zaustavljanje trajnog rata'' i ''potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze''.

Na samitu će biti zvaničnici Velike Britanije, Italije, Španije, Francuske i Turske, kao i generalni sekretar UN Antonio Gutereš i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"