Svet

LAVROV O ASADU: Ruski ministar se oglasio o navodima da je bivši sirijski lider otrovan

В. Н.

13. 10. 2025. u 12:01

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov negirao je glasine da je Moskva navodno pokušala da otruje bivšeg sirijskog predsednika Bašara Asada, koji je dobio azil u Rusiji.

Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

- Dali smo azil Bašaru Asadu i njegovoj porodici iz isključivo humanitarnih razloga. On bez problema živi u našoj prestonici. Nije bilo trovanja - rekao je ministar na sastanku sa predstavnicima arapskih medija.

(Sputnjik)

