LAVROV O ASADU: Ruski ministar se oglasio o navodima da je bivši sirijski lider otrovan
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov negirao je glasine da je Moskva navodno pokušala da otruje bivšeg sirijskog predsednika Bašara Asada, koji je dobio azil u Rusiji.
- Dali smo azil Bašaru Asadu i njegovoj porodici iz isključivo humanitarnih razloga. On bez problema živi u našoj prestonici. Nije bilo trovanja - rekao je ministar na sastanku sa predstavnicima arapskih medija.
(Sputnjik)
