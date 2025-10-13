LAVROV O TRAMPOV PLANU ZA GAZU: Najbolje što imamo na stolu, ali ne rešava palestinsko pitanje

PLAN američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu je najbolja opcija koja je na stolu, ali ne rešava palestinsko pitanje, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Russian Foreign Ministry Press Service via AP

- Iskreno želimo uspeh današnjem sastanku na vrhu u Šarm el-Šeiku, na kojem, koliko razumem, učestvuje više od 20 zemalja iz arapskog sveta, kao i nekoliko zapadnih država - rekao je Tramp na sastanku sa predstavnicima medija iz arapskih zemalja.

Po njegovim rečima, važno je da Tramp i drugi lideri u regionu obezbede momentalni prekid vatre.

- Smatram da je veoma važno da oni koji su inicirali ovaj forum, pre svega predsednik Tramp uz podršku predsednika Egipta [Abdel Fataha el Sisija], rukovodstva Katara i Turske, ne dopuste slične scenarije razvoja događaja, već se treba usredsrediti na potrebu momentalnog prekida vatre, poštovanja linije koja je dogovorena za povlačenje izraelskih trupa u pojasu Gaze, obezbeđenja humanitarne pomoći i, naravno, obnovu ovog prekrasnog mesta na Zemlji, koje je verovatno više nego bilo koja druga teritorija sveta stradalo u posleratnim godinama - naglasio je ministar.

(Sputnjik)

