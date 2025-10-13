Svet

LAVROV O TRAMPOV PLANU ZA GAZU: Najbolje što imamo na stolu, ali ne rešava palestinsko pitanje

В. Н.

13. 10. 2025. u 11:10

PLAN američkog predsednika Donalda Trampa za Gazu je najbolja opcija koja je na stolu, ali ne rešava palestinsko pitanje, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ О ТРАМПОВ ПЛАНУ ЗА ГАЗУ: Најбоље што имамо на столу, али не решава палестинско питање

Russian Foreign Ministry Press Service via AP

- Iskreno želimo uspeh današnjem sastanku na vrhu u Šarm el-Šeiku, na kojem, koliko razumem, učestvuje više od 20 zemalja iz arapskog sveta, kao i nekoliko zapadnih država - rekao je Tramp na sastanku sa predstavnicima medija iz arapskih zemalja.

Po njegovim rečima, važno je da Tramp i drugi lideri u regionu obezbede momentalni prekid vatre.

- Smatram da je veoma važno da oni koji su inicirali ovaj forum, pre svega predsednik Tramp uz podršku predsednika Egipta [Abdel Fataha el Sisija], rukovodstva Katara i Turske, ne dopuste slične scenarije razvoja događaja, već se treba usredsrediti na potrebu momentalnog prekida vatre, poštovanja linije koja je dogovorena za povlačenje izraelskih trupa u pojasu Gaze, obezbeđenja humanitarne pomoći i, naravno, obnovu ovog prekrasnog mesta na Zemlji, koje je verovatno više nego bilo koja druga teritorija sveta stradalo u posleratnim godinama - naglasio je ministar.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU
Svet

0 0

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU

ŠVEDSKA akademija nauka danas je saopštila da je su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za 2025. Džoel Mokir, Filip Agion i Piter Hauit, za njihov doprinos razumevanju inovacija koje pokreću ekonomski rast.

13. 10. 2025. u 12:08

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"