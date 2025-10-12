UŠAO U RESTORAN I POČEO DA PUCA, LJUDI PADALI KAO POKOŠENI: Najmanje četiri osobe ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi

NAJMANjE četiri osobe su ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Karolini.

Foto: x/CrimeWithBobby

Pucnjava se dogodila oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedelje.

Mediji navode da se pucnjava dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo.

- Po dolasku na lice mesta, zamenici su zatekli veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrelne rane - saopštila je kancelarija šerifa.

Utvrđeno je da je stotine ljudi bilo u objektu kada je pucnjava počela.

BREAKING: 4 dead and at least 20 injured in mass shooting at Willie’s Bar & Grill on St. Helena Island, South Carolina



Photo credit: Phyllis Maven pic.twitter.com/FrcTgajDoy — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) October 12, 2025

- Više žrtava i svedoka pobeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka - dodaje se.

Zvaničnici su potvrdili da su četiri osobe poginule na licu mesta, a najmanje 20 osoba je povređeno - od kojih su četiri u kritičnom stanju.

Policija je rekla da je osumnjičeni identifikovan, ali i dalje nije poznato da li je uhapšen.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta