UŠAO U RESTORAN I POČEO DA PUCA, LJUDI PADALI KAO POKOŠENI: Najmanje četiri osobe ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi

V.N.

12. 10. 2025. u 17:17

NAJMANjE četiri osobe su ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Karolini.

УШАО У РЕСТОРАН И ПОЧЕО ДА ПУЦА, ЉУДИ ПАДАЛИ КАО ПОКОШЕНИ: Најмање четири особе убијене, а 20 је рањено у масовној пуцњави

Foto: x/CrimeWithBobby

Pucnjava se dogodila oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedelje.

Mediji navode da se pucnjava dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo.

 - Po dolasku na lice mesta, zamenici su zatekli veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrelne rane - saopštila je kancelarija šerifa.

Utvrđeno je da je stotine ljudi bilo u objektu kada je pucnjava počela.

 - Više žrtava i svedoka pobeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka - dodaje se.

Zvaničnici su potvrdili da su četiri osobe poginule na licu mesta, a najmanje 20 osoba je povređeno - od kojih su četiri u kritičnom stanju.

Policija je rekla da je osumnjičeni identifikovan, ali i dalje nije poznato da li je uhapšen.

(Telegraf)

