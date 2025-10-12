UŠAO U RESTORAN I POČEO DA PUCA, LJUDI PADALI KAO POKOŠENI: Najmanje četiri osobe ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi
NAJMANjE četiri osobe su ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Karolini.
Pucnjava se dogodila oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedelje.
Mediji navode da se pucnjava dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo.
- Po dolasku na lice mesta, zamenici su zatekli veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrelne rane - saopštila je kancelarija šerifa.
Utvrđeno je da je stotine ljudi bilo u objektu kada je pucnjava počela.
- Više žrtava i svedoka pobeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka - dodaje se.
Zvaničnici su potvrdili da su četiri osobe poginule na licu mesta, a najmanje 20 osoba je povređeno - od kojih su četiri u kritičnom stanju.
Policija je rekla da je osumnjičeni identifikovan, ali i dalje nije poznato da li je uhapšen.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)