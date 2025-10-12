ZELENSKI PONOVO ZAKUKAO: Rusija za nedelju dana koristila više od 3.100 dronova u Ukrajini

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija za nedelju dana u ratu u Ukrajini koristila više od 3.100 dronova, 92 rakete i oko 1.360 protivvazdušnih raketa.

Foto Tanjug/AP

"Rusija nastavlja svoj vazdušni teror nad našim gradovima i zajednicama, i intenzivira napade na naš energetski sektor. Nemoralnost zločina je takva da Rusi svakodnevno ubijaju naše ljude. Juče je dete ubijeno u crkvi u Kostjantinivki avionskom bombom", rekao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi ukrajinski Interfaks.

On je naveo da sve nadležne službe nastavljaju da otklanjaju posledice ruskih udara.

"Moskva sebi dozvoljava eskalaciju udara i otvoreno koristi činjenicu da je svet usmeren na obezbeđivanje mira na Bliskom istoku. Zato se ne sme dozvoliti nikakvo popuštanje pritiska. Sankcije, carine, zajedničke akcije protiv kupaca ruske nafte koji finansiraju ovaj rat, sve mora ostati na stolu. I to je ono što može otvoriti put trajnom miru za Evropu", kazao je Zelenski.

On je dodao da "svet to može garantovati paralelno sa procesom uspostavljanja mira na Bliskom istoku".



(Tanjug)