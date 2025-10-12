TRAMP I EL SISI PREDSEDAVAJU SAMITOM O GAZI: Lideri 20 zemalja putuju u Egipat

MEĐUNARODNI samit, pod nazivom "Samit za mir u Šarm el Šeiku", zakazan je za ponedeljak 13. oktobar.

AP Photo/Evan Vucci

Samit u Šarm el Šeiku, u Egiptu, o okončanju rata u Pojasu Gaze biće održan 13. oktobra. Učestvovaće lideri iz više od 20 zemalja, saopštio je kabinet egipatskog predsednika Abdela Fataha el Sisija.

"Međunarodni samit, pod nazivom 'Samit za mir u Šarm el Šeiku', održaće se u ponedeljak, 13. oktobra, u gradu Šarm el Šeik, pod zajedničkim predsedavanje predsednika Abdela Fataha el Sisija i predsednika SAD Donalda Trampa", navodi se u saopštenju.

Prema saopštenju, samitu će prisustvovati lideri više od 20 zemalja, a cilj je okončanje rata u Pojasu Gaze.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno će, kako javljaju mediji, posetiti Izrael. Ta poseta će trajati oko četiri sata i uključivaće sastanke sa premijerom te zemlje Benjaminom Netanjahuom i porodicama izraelskih talaca, kao i njegovo obraćanje u Knesetu.

VITKOF U TEL AVIVU

Inače, američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof boravi u Izraelu i danas se obratio hiljadama okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu. Poručio je da čuda mogu da se dese, i da se taoci, koje drži palestinska grupa Hamas, vraćaju kući.

Inače, Si-En-En je javio danas da bi preostali izraelski taoci zatočeni u Gazi mogli bi da budu oslobođeni u noći između nedelje i ponedeljka, naveo je dobro obavešten izvor, a oslobađanje će biti obavljeno na različitim lokacijama.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta