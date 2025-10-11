STRAVA U ŠPANIJI: U ilegalnoj odgajivačnici pronađeni leševi 250 životinja

ŠPANSKA Civilna garda saopštila je danas da je otkrila ilegalni centar za uzgoj životinja u zadnjem delu javnog objekta u opštini Ordes, u provinciji La Korunja, u kojem je pronađeno 250 leševa različitih vrsta životinja, uglavnom pasa, među kojima je bilo 28 čivava.

Foto: Shutterstock

Ostaci su pronađeni pored živih životinja koje su se, zbog nedostatka hrane i vode, hranile ostacima. Kućice za pse i kavezi bili su potpuno prekriveni izmetom, navodi se u saopštenju španske policije.

Otkriveno je 171 živih životinja, uključujući pse, činčile, patuljaste konje, kokoške, patke i razne ptice, među kojima su bile i zaštićene vrste kao što su dva ružičasta kakadua i dve are, jedna crvena i jedna plavo-žuti.

Zbog loših uslova, koji su predstavljali ozbiljan rizik po živote životinja, svi živi primerci su sakupljeni i premešteni u odgovarajuće centre radi oporavka.

Tokom pretresa, Civilna garda je pronašla i veliku zalihu lekova i veterinarskog materijala za profesionalnu upotrebu, koji nisu bili propisani i, kojima je uglavnom istekao rok trajanja.

Upravnik odgajivačnice uhapšen je pod optužbama za zlostavljanje životinja, nezakonito posedovanje zaštićenih vrsta i nekvalifikovanu veterinarsku praksu.

Operacija je sprovedena u saradnji sa veterinarima iz Službe za zaštitu prirode i Službom za kontrolu ekoloških rizika (SERGAS) iz Ministarstva zdravlja Galicije.

Španske vlasti su poslednjih meseci otkrile ilegalne lance trgovine životinjama. U avgustu su dva muškarca pronađena sa više od 150 egzotičnih životinja u ilegalnoj prodavnici za kućne ljubimce u gradu Nulesu.

U aprilu su policajci razbili onlajn operaciju trgovine velikim mačkama, uključujući bele tigrove, risove i pume, na Balearskim ostrvima, navodi se u saopštenju španske policije.

(Tanjug)

