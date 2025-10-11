Svet

ORBAN PRESEKAO: Moramo da pokažemo da mađarski narod ne želi rat

V.N.

11. 10. 2025. u 20:02

MORAMO još jednom da pokažemo da mađarski narod ne želi rat, poručio je mađarski premijer Viktor Orban.

ОРБАН ПРЕСЕКАО: Морамо да покажемо да мађарски народ не жели рат

Foto: Tanjug/AP

U Mađarskoj je počelo prikupljanje potpisa protiv vojnih planova Evropske unije, saopštio je premijer Mađarske Viktor Orban, koji je ujedno bio i prvi potpisnik peticije.

- Očekuje nas vrela jesen. Evropa se ubrzano približava ratu. Pre nekoliko nedelja u Kopenhagenu je predstavljen vojni plan Brisela: Evropa plaća, Ukrajinci ratuju, a Rusija treba da bude iscrpljena - napisao je Orban na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, Mađarska ne želi da učestvuje u tome i zbog toga je Evropska unija pokrenula protiv nje kampanju diskreditacije.

- Arsenal je širok: optužbe za špijunažu, skandali sa lažnim vestima i pravne manipulacije - pojasnio je mađarski premijer.

Razgovarajući se ljudima na jednom od trgova Budimpešte, na kojem je postavljeno mesto za prikupljanje potpisa, premijer je izjavio da "Mađarska mora da pokaže jedinstvo i snagu" suočavajući se sa politikom EU, koja predstavlja vojnu pretnju po celu Evropu.

- Ne možemo samo da posmatramo i ništa da ne radimo! Moramo još jednom da pokažemo da mađarski narod ne želi rat. Upravo zato danas počinjemo prikupljanje potpisa protiv vojnih planova Brisela. Bićemo u svakom gradu i svakom selu, jer nam je sada potreban svaki Mađar koji želi mir - poručio je Orban.

On je najavio da će na sledećem samitu EU u Briselu, koji se održava 23. i 24. oktobra, pokušati da spreči donošenje odluka koje bi omogućile realizaciju ove opasne vojne strategije.

- Moramo ostati van ovoga - zaključio je mađarski premijer.

Mađarska vlada je ranije saopštila da će svoj stav o sukobu u Ukrajini i planovima Evropske unije zasnivati na mišljenju građana. Rezultati prikupljenih potpisa biće predstavljeni kao peticija protiv vojnih planova Brisela, koja će, kako se očekuje, biti upućena liderima EU.

Podsetimo, mađarski premijer Viktor Orban ranije je izjavio da se većina zemalja EU iza zatvorenih vrata slaže sa Mađarskom da Evropa srlja u rat i da će pre ili kasnije poslati vojnike koji će se vratiti u sanducima.

(Alo)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIČKE SVEMIRSKE SNAGE PRAVE RAKETNI ŠTIT: Da li program presretača iz svemira zaista može da obezbedi kopno od ICBM? (VIDEO)
Svet

0 0

AMERIČKE SVEMIRSKE SNAGE PRAVE RAKETNI ŠTIT: Da li program presretača iz svemira zaista može da obezbedi kopno od ICBM? (VIDEO)

NAKON potvrde da su američke svemirske snage objavile zahtev za predlog prototipa za program presretača iz svemira, koji je namenjen razvoju prvog raketnog sistema u orbiti Zemlje na svetu, dizajniranog za obaranje neprijateljskih balističkih raketa, postavljena su ozbiljna pitanja u vezi sa njegovim implikacijama na stratešku ravnotežu snaga.

11. 10. 2025. u 20:25

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal