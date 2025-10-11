LOŠA MAKRONOVA ŠALA: Melanšonovi i suverenisti najavili ekspresno glasanje provi nove vlade
Odmah po objavljivanju vesti, da je francuski predsednik ponovo imenovao Sebastijana Lekornija za premijera, opozicija je oštro reagovala.
- Ništa ne promeniti da se ništa ne bi promenilo – bio je prvi komentar Erika Kokrela, predsednika odbora za finansije francuske skupštine iz redova Melanšonovih krajnjelevičarskih Nepotčinjenih.
On je odmah, već za ponedeljak, najavio da će podneti zahtev za smenu vlade.
Makronov izbor ekspresno je izazvao i reakcije suverenista.
- Druga vlada Lekornija, koju je imenovao Emanuel Makron izolovan više nego ikad, loša je šala, demokratska sramota i poniženje za Francuze. Nacionalno okupljanje će, naravno, odmah glasati za nepoverenje ovoj sprezi bez ikakve budućnosti, čiji je jedini razlog postojanja strah od raspuštanja parlamenta, odnosno od naroda – istakao je predsednik Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)