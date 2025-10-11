Svet

LOŠA MAKRONOVA ŠALA: Melanšonovi i suverenisti najavili ekspresno glasanje provi nove vlade

Odmah po objavljivanju vesti, da je francuski predsednik ponovo imenovao Sebastijana Lekornija za premijera, opozicija je oštro reagovala.

ЛОША МАКРОНОВА ШАЛА: Меланшонови и суверенисти најавили експресно гласање прови нове владе

- Ništa ne promeniti da se ništa ne bi promenilo – bio je prvi komentar Erika Kokrela, predsednika odbora za finansije francuske skupštine iz redova Melanšonovih krajnjelevičarskih Nepotčinjenih.

On je odmah, već za ponedeljak, najavio da će podneti zahtev za smenu vlade.

Makronov izbor ekspresno je izazvao i reakcije suverenista.

- Druga vlada Lekornija, koju je imenovao Emanuel Makron izolovan više nego ikad, loša je šala, demokratska sramota i poniženje za Francuze. Nacionalno okupljanje će, naravno, odmah glasati za nepoverenje ovoj sprezi bez ikakve budućnosti, čiji je jedini razlog postojanja strah od raspuštanja parlamenta, odnosno od naroda – istakao je predsednik Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela.

