"PLAVI MAČ 2025": Kina i Saudijska Arabija održaće zajedničke pomorske vežbe
KINA i Saudijska Arabija održaće u Saudijskoj Arabiji zajedničku pomorsku vežbu od sredine do kraja oktobra, prenose lokalni mediji.
Pomorska vežba "Plavi mač 2025" biće treća između dve mornarice, navodi se na zvaničnom sajtu Kineske narodnooslobodilačke vojske, China Military Online.
- Ova vežba će promovisati razmenu veština i taktika među trupama učesnicama obe strane i produbiti prijateljstvo i saradnju između dve vojske - rekao je u petak portparol Ministarstva odbrane, viši pukovnik Đijang Bin.
