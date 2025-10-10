Svet

"PLAVI MAČ 2025": Kina i Saudijska Arabija održaće zajedničke pomorske vežbe

Jovana Švedić

10. 10. 2025. u 19:23

KINA i Saudijska Arabija održaće u Saudijskoj Arabiji zajedničku pomorsku vežbu od sredine do kraja oktobra, prenose lokalni mediji.

Foto MoD Kina

Pomorska vežba "Plavi mač 2025" biće treća između dve mornarice, navodi se na zvaničnom sajtu Kineske narodnooslobodilačke vojske, China Military Online.

- Ova vežba će promovisati razmenu veština i taktika među trupama učesnicama obe strane i produbiti prijateljstvo i saradnju između dve vojske - rekao je u petak portparol Ministarstva odbrane, viši pukovnik Đijang Bin.

