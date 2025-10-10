"NISU VIŠE ONO ŠTO SU BILI": Izrael proglasio Hamas poraženim

IZRAELSKA vojska (IDF) saopštila je danas, na dan kada je stupio na snagu prekid vatre sa Hamasom, da je militantna grupa "poražena svuda gde se protiv nje vodila borba i da grupa više nije ono što je bila".

Foto Shutterstock

- Hamas više nije Hamas od pre dve godine. Hamas je poražen svuda gde smo se borili protiv njih - rekao je na konferenciji za novinare brigadni general IDF-a, Efi Defrin, preneo je Rojters.

On je pozvao stanovnike Gaze da izbegavaju ulazak u zone koje su pod kontrolom izraelskih snaga u enklavi.

- Držite se sporazuma i osigurajte svoju bezbednost - poručio je Defrin.

Prekid vatre, koji je danas stupio na snagu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, omogućio je hiljadama raseljenih Palestinaca da započnu povratak ka svojim domovima, dok su izraelske trupe počele da se povlače iz pojedinih delova Gaze.

Sporazum uključuje i razmenu talaca i humanitarnu pomoć za civilno stanovništvo.

(Tanjug)