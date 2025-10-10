DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA MIR: Tramp će biti besan, evo ko je dobitnik

DOBITNIK Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu je Marija Korina Maćado. Ona je osvojila nagradu za mir za svoju dugogodišnju borbu za demokratiju i ljudska prava u Venecueli.

Prema pisanju norveških medija, komitet za dodelu nagrade je doneo svoju odluku u ponedeljak, pre objavljivanja sporazuma.

U centru pažnje svetskih medija bila je želja predsednika SAD Donalda Trampa da on bude osvajač ovog priznanja, prenosi Rojters.

Kako se navodi, Tramp je otvoreno govorio o svojoj želji za nagradom koju su osvojila četvorica njegovih prethodnika - Barak Obama 2009, Džimi Karter 2002, Vudro Vilson 1919. i Teodor Ruzvelt 1906. godine.

Svi osim Kartera osvojili su nagradu dok su bili na funkciji, a Obama je proglašen laureatom manje od osam meseci nakon stupanja na dužnost, što je, navodi se, ista pozicija u kojoj je Tramp trenutno.

Stručnjaci za Nobelovu nagradu smatraju da je izuzetno malo verovatno da će Trampovo ime biti pročitano u Nobelovom institutu u Oslu, ocenjuje agencija.

Nominovano 338 kandidata

Komitet je saopštio da je ove godine nominovano 338 kandidata, od kojih su 244 pojedinci, a 94 organizacije - što je povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada ih je bilo 286, piše "Skaj njuz".

Prema kladionicama pre objavljivanja dobitnika, šanse da Tramp osvoji Nobelovu nagradu za mir juče su znatno pale sa 4,9 odsto na 2,7 odsto, prema podacima veb sajta za onlajn klađenje "Polimarket", piše "Njuzvik". S druge strane, prema kladionici "Star Storps", šanse su mu bile 16,7 odsto, dok su ranije bile 33,3 odsto.

Najviše izgleda za osvajanje Nobela za mir imala je Inicijativa za humanitarnu pomoć Sudanu gde je 2023. izbio građanski rat, "Sudan's Emergency Response Rooms" (ERR) sa 32 odsto šansi, dok su sledili Lekari bez granica sa 13 odsto i udovica ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, Julija, sa 10 odsto šansi.

Nobelov odbor kaže da je navikao da radi pod pritiskom ljudi ili njihovih pristalica koji kažu da zaslužuju nagradu.

- Svi političari žele da osvoje Nobelovu nagradu za mir - rekao je predsednik komiteta Jorgen Vatne Fridnes.

