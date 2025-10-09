ČETIRI OSOBE UBIJENE: Krvoproliće u Hjustonu

ČETIRI osobe su nastradale u krvavom piru koji se dogodio u Hjustonu (Teksas) u sredu, kada je neimenovani muškarac prvo pucao u ženu, pa u mehaničara i slučajnog prolaznika koji je snimao njegov napad, pre nego što je izvršio samoubistvo.

Hjustonska policija istražuje motiv pucnjave, ali preliminarni pokazatelji ukazuju na to da su sve četiri smrti povezane, prema rečima poručnika Larija Krousona, preneo je Daily Mail.

Tragedija se dogodila oko 13 časova u Šugar Lendu, u Hjustonu, kada je vozač ispalio više hitaca na jednu ženu koja je vozila drugi automobil.

Žrtva je pogođena sa više metaka i kasnije je proglašena mrtvom u bolnici, prema rečima portparola gradske policije Alisije Alaniz. Policija je u početku pokušavala da utvrdi da li je incident bio čin besa u saobraćaju.

U međuvremenu se ispostavilo da je strelac bio u vezi sa žrtvom i da napad nije bio slučajan, preneli su lokalni mediji. Oko 30 minuta kasnije, policija Hjustona je primila prijavu o pucnjavi na jednog mehaničara samo 10 kilometara dalje od prvog incidenta.

Poručnik Krouson je rekao da je strelac prvo pucao na mehaničara pre nego što je usmerio pištolj na slučajnog prolaznika koji je snimio nasilje. Opis strelca i vozila u kojem se nalazio poklapao se sa izveštajima iz pucnjave u Šugar Lendu, rekao je Krouson.

Oko šest kilometara od mesta druge pucnjave, policija je pronašla osumnjičenog za ubistvo u njegovom automobilu, mrtvog od prostrelne rane. Policija veruje da je okrenuo pištolj na sebe nakon svog pucnjavskog niza. Vlasti još uvek nisu objavile imena nijedne od žrtava, niti imena strelca.

