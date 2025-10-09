"DOBILI SMO GARANCIJE OD NAŠE BRAĆE POSREDNIKA I AMERIČKE ADMINISTRACIJE" Lider Hamasa Halil el-Haja: Rat u Gazi je potpuno okončan

U UNAPRED snimljenom govoru, lider Hamasa Halil el-Haja najavio je sporazum o prekidu vatre sa Izraelom i izložio neposredne korake, uključujući povlačenje izraelskih snaga, ponovno otvaranje graničnog prelaza Rafah i ulazak humanitarne pomoći u Gazu.

Foto Tanjug/AP

Rekao je da sporazum takođe obuhvata veliko oslobađanje zatvorenika, 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima i 1.700 drugih uhapšenih nakon 7. oktobra 2023. godine, uz sve pritvorene žene i decu.

- Dobili smo garancije od naše braće posrednika i američke administracije, sve potvrđujući da je rat potpuno okončan - rekao je el-Haja.

Dodao je da će Hamas nastaviti da koordiniše sa nacionalnim i islamskim frakcijama kako bi se sproveli preostali koraci, zaštitili palestinski interesi i nastavila borba za samoopredeljenje i osnivanje nezavisne države sa Jerusalimom kao glavnim gradom.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp, predstavio je 29. septembra plan za prekid vatre u Gazi koji sadrži 20 tačaka, uključujući oslobađanje svih izraelskih talaca u zamenu za oko 2.000 palestinskih zatvorenika, trajni prekid vatre i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz cele Gaze.

Druga faza plana predviđa uspostavljanje novog mehanizma upravljanja Gazom bez učešća Hamasa, formiranje bezbednosnih snaga koje će činiti Palestinci i vojnici iz arapskih i islamskih zemalja, kao i razoružanje Hamasa.

Plan takođe predviđa finansiranje nove administracije i obnovu enklave od strane arapskih i islamskih država.

(AA)

