"DOBILI SMO GARANCIJE OD NAŠE BRAĆE POSREDNIKA I AMERIČKE ADMINISTRACIJE" Lider Hamasa Halil el-Haja: Rat u Gazi je potpuno okončan
U UNAPRED snimljenom govoru, lider Hamasa Halil el-Haja najavio je sporazum o prekidu vatre sa Izraelom i izložio neposredne korake, uključujući povlačenje izraelskih snaga, ponovno otvaranje graničnog prelaza Rafah i ulazak humanitarne pomoći u Gazu.
Rekao je da sporazum takođe obuhvata veliko oslobađanje zatvorenika, 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima i 1.700 drugih uhapšenih nakon 7. oktobra 2023. godine, uz sve pritvorene žene i decu.
- Dobili smo garancije od naše braće posrednika i američke administracije, sve potvrđujući da je rat potpuno okončan - rekao je el-Haja.
Dodao je da će Hamas nastaviti da koordiniše sa nacionalnim i islamskim frakcijama kako bi se sproveli preostali koraci, zaštitili palestinski interesi i nastavila borba za samoopredeljenje i osnivanje nezavisne države sa Jerusalimom kao glavnim gradom.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp, predstavio je 29. septembra plan za prekid vatre u Gazi koji sadrži 20 tačaka, uključujući oslobađanje svih izraelskih talaca u zamenu za oko 2.000 palestinskih zatvorenika, trajni prekid vatre i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz cele Gaze.
Druga faza plana predviđa uspostavljanje novog mehanizma upravljanja Gazom bez učešća Hamasa, formiranje bezbednosnih snaga koje će činiti Palestinci i vojnici iz arapskih i islamskih zemalja, kao i razoružanje Hamasa.
Plan takođe predviđa finansiranje nove administracije i obnovu enklave od strane arapskih i islamskih država.
