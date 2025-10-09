Svet

HAMAS PROGLASIO KRAJ RATA: Palestinci u velikom problemu zbog jedne stvari

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 10. 2025. u 20:53

HAMASOV prognani vođa iz Gaze Hhalil Al-Haja izjavio je večeras da je rat završen i da počinje trajno primirje.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, sporazum uključuje:

- otvaranje prelaza Rafa u oba smjera

- oslobađanje svih palestinskih žena i dece iz izraelskih zatvora.

- garancije Sjedinjenih Američkih Država, arapskih posrednika i Turske da je rat u Gazi trajno završen.

S druge strane, visoki zvaničnik Osama Hamdan, kaže da "nijedan Palestinac ne prihvata razoružanje" i da Palestincima "treba oružje i otpor".

Izjava je u suprotnosti s jednim ključnim elementom mirovnog plana Donalda Trampa za Gazu od 20 tačaka, koji poziva na razoružanje Hamasa. Takođe se čini i da je u suprotnosti s izjavama drugih čelnika Hamasa.

Ranije danas, portparol izraelske vlade rekao je da će primirje stupiti na snagu "u roku od 24 sata" nakon što se održi pun sastanak izraelske vlade.

(Rojters)

